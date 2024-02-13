شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نعمة من ربنا حيرت الطب .. عشبة جهنمية تقضي على الورم خلال 30 يوم.. ودواء سحري للسرطان (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شبة الرجلة هي عبارة عن نبات أخضر اللون له ملمس ناعم مثل القطيفه ينمو في الحقول حول العالم وهي عشبة تمتاز بفوائدها الطبية التي لا حصر لها.

لكن كشف الأبحاث الطبية المعمقة مؤخرا عن أهم الأعشاب الطبية التي تكافح الأمراض الخطيرة أن نبات الرجلة واحدة من أهم الأعشاب التي تساعد على محاربة المرض بفضل المواد الكيميائية التي تحتوي عليها والتي تقتل الأورام.

أكدالأطباء أن تناول الرجلة نيئة أو تناول مغلي الرجلة سواء مغلي الأوراق او مغلي البذور جميعها طرق مثالية للاستفادة من الرجلة لمكافة والوقاية من الأمراض السرطانية والأورام.

وتحتوي نبتة الرجلة على الأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات مثل فيتامينات أ وج ود وهـ، بالإضافة إلى الفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم، وأكد الأطباء أن تناول الرجلة خلال العلاج من السرطان يساهم في مكافحته ومحاربة أعراض المرض.

فوائد الرجلة لمرضى السرطان: تقتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول. الحماية من التهابات المعدة أو القرحة التي تسببها العلاجات السرطانية. الحماية من الإمساك وتحسين عملية الهضم. تقليل الآلام الناتجة عن العلاج. وقف الغثيان والقيء. علاج الصداع بأنواعه. .