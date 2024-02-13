شكرا لقرائتكم خبر عن الفاجعة التي هزت السعودية . شاهد ماذا فعلت “الخادمة” في مطبخ منزل كفيلتها قبل هروبها إلى الشارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفاجعة التي هزت السعودية . شاهد ماذا فعلت “الخادمة” في مطبخ منزل كفيلتها قبل هروبها إلى الشارع

الفاجعة التي هزت السعودية وأرعبت كل النساء.. شاهد ماذا فعلت هذه “الخادمة” في مطبخ منزل كفيلتها قبل هروبها إلى الشارع، حيث نشرت مواطنة سعودية مقطع فيديو يوثق ما فعلته الخادمة في مطبخ منزلها قبل هروبها، وقد أثار الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبره الكثير من المغردين سابقة خطيرة يجب معالجتها من قبل الجهات المختصة ووضع عقوبات مشددة على من يفعل ذلك حتى يكون عبرة لغيرة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل الحادثة التي وثقتها المواطنة السعودية ونشرتها عبر السوشيال ميديا.نشرت مواطنة سعودية مقطع فيديو يوثق الفاجعة التي هزت السعودية وأرعبت كل النساء في السعودية، حيث قامت “الخادمة” بإشعال النار في الفرن وتركت ابنة كفيلتها في المطبخ عرضة للنار أو الاختناق، وهو ما أثار فزع وخوف ربات البيوت في السعودية من تصرف العاملة المنزلية الذي كان سيؤدي إلى وفاة تلك الطفلة لولا تدخل والدتها في اللحظات الأخيرة.وظهرت في الفيديو المتداول، مواطنة سعودية وهي توثق ما فعلته الخادمة في المطبخ قبل هروبها من المنزل، وقالت أنها قامت باشعال الفرن وتركت بجواره ابنتها الصغيرة.

وانهارت المواطنة بالبكاء وهي تشاهد الفرن مشتعل وابنتها قريبة منه، موضحةً أنها لا تعلم سبب تصرف الخادمة بهذه الطريقة وهل كانت تقصد الاضرار بابنتها ام لا.وقالت خلال الفيديو :” حسبي الله ونعم الوكيل، الخدامة انحاشت، وتركت بنتي في المطبخ وهي مشغلة الفرن”.

وتابعت: “زين بنتي ما اختنقت، زين بنتي ما ماتت، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، قهرتني”.

وأضافت :” صحيح أن بنتي أهم شيء أنها بصحة وعافية، ولكن ليش تشعل الفرن، أيش قصدها من هذي الحركة، أيش جاها مني”.

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وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث حمل البعض الأم مسؤولية ما كان سيحدث لابنتها، لأنها تركت كل شيء للخادمة ولم تهتم حتى بأطفالها، بينما هاجم آخرون العاملة المنزلية ووصفوا تصرفها بالمرعب والخطير.

وعلق أحدهم بالقول : “من دخل غريب الداره يتحمل اخباره”، بينما علق آخر قائلاً: “يعطو الجمل بما حمل,للسواقين والعاملات,ويقعدو يتشككو ويتبكبكو,,خلاص اتخملو النتيجه,من سكاااااااات.”متابع ثالث يحمل اسم “هشام”، هو الآخر حمل الأم مسؤولية ما كان سيحدث لابنتها، وقال في تعليقه: “لو كنت تتقين الله فيها لما هربت , تفضلي الى المطبخ و اظهري مواهبك في الطبخ”.

أما “عادل”، فقد هاجم الخادمات، وقال في تعليقه: “مهما تعمل معاهم ماينفع لابد من خيانتهم واجرامهم مثل هذه التي اشعلت الفرن حتى تحرق البيت”.ولد البلد”، هو الآخر وأيد عادل في تعليقه وقال : “عن تجربة مها عاملتهم بما يرضي الله لكن مايثمر فيهم المعروف اي جنسية كلهم سواسية”.

من جانبه علق “الظاهري” بالقول : “انتي الخادمة تركت الفرن وهربت احنا الخادمة سحرت زوجتي ونعاني من سحرها ليومنا هذا وبدون سبب حقد وحسد فقط”.