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شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !!
الثلاثاء 13 فبراير 2024 الساعة 17:49
تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن مشكلات الزوجات وغيرتهم الدائمة تجاه أزواجهم والتي تؤدي إلى انهيار الزوجة وشعورها الدائم بعدم الأمان.
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الزوجة لديها حساسية شديدة تجاه زوجها في حال كان عنده تواصل غير مشروع مع نساء أخريات، سواءً كان ذلك بالرسائل أو على الخاص في السناب أو غيره .وأضاف :” أن المرأة قد تصمت أملاً بأن يتوقف زوجها عن ذلك ولا تضطر لمواجهته”، مؤكدًا أن تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويشعرها بعدم الأمان .