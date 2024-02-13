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تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !!

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء… مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !!

الثلاثاء 13 فبراير 2024 الساعة 17:49

تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن مشكلات الزوجات وغيرتهم الدائمة تجاه أزواجهم والتي تؤدي إلى انهيار الزوجة وشعورها الدائم بعدم الأمان.

 

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الزوجة‬⁩ لديها حساسية شديدة تجاه زوجها في حال كان عنده تواصل غير مشروع مع نساء أخريات، سواءً كان ذلك بالرسائل أو على الخاص في السناب أو غيره .وأضاف :” أن المرأة قد تصمت أملاً بأن يتوقف زوجها عن ذلك ولا تضطر لمواجهته”، مؤكدًا أن تواصل ⁧‫الزوج‬⁩ مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويشعرها بعدم الأمان .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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