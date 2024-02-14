شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفازلين ينسف الكرش خلال أيام .. استخدميه بهذه الطريقة وشاهدي المعجزة التي ستذهل كل من حولك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد دهون البطن والكرش الكبير من أبرز المشكلات التي يعاني منها النساء والرجال على حداً سوا، يؤثر الكرش على المظهر الخارجي للجسم ويحرم الأشخاص الذين يعانون منه من ارتداء الملابس المفضلة لديهم، بالإضافة إلى أن الدهون المتراكمة في البطن تزيد من فرص إصابتهم ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، لذلك يحرص الكثير على التخلص من الكرش ودهون البطن والبحث عن الطرق والوسائل السريعة والآمنة التي تساعدهم على ذلك، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة جديدة لم يخبركم بها احد من قبل، وهي وصف “الفازلين” لنسف وحرق دهوان البطن والكرش في 4 أيام. وصفة الفازلين لإزالة الكرش وحرق دهون البطن رغم أن الفازلين من الأشياء الأساسية الموجودة في معظم المنازل، لكن الكثير من النساء يستخدمونه لترطيب البشرة بشكل عام، ويجهلون فوائده الأخرى والتي من أبرزها إنقاص الوزن والتخسيس وازالة الكرش وحرق دهون البطن، من خلال الوصفة التي سنتعرف عليها في السطور التالية:المكونات – فازلين طبي. – زنجبيل مطحون. – زيت النعناع، أو أوراق النعناع المفرومة جيدا. ماعلاقة هذه المكونات بحرق الدهون وإزالة الكرش؟ الفازلين: هو مادة هلامية تنتج بشكل أساسي من عملية تكرير النفط، ويتميز بلونه الشفاف، وقوامه اللذيذ، ويدخل في الكثير من الوصفات التجميلية والعلاجية، بسبب الفوائد العظيمة التي يقدمها للجسم. ومن استخدامات الفازلين التي يجهلها الكثير من الناس، استخدامه للتخلص من الكرش وإزالة دهون البطن، خصوصا بعد الولادة، حيث يساهم في إنقاص الوزن خلال وقت قصير. الزنجبيل: هو نوعا من الأعشاب التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم بسرعة، خاصة دهون البطن والأرداف والفخذين.أما النعناع، أو أوراق النعناع: فيعمل على شد البطن، كما أنه عنصر فعال في حرق الدهون والتخلص من الكرش خلال وقت قصير. طريقة تحضير الوصفة واستخدامها: ضعي ملعقة من الفازلين الطبي في إناء، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من زيت النعناع أو أوراق النعناع المفرومة. قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجاهز مع بعضها ويصبح المزيج جاهز للإستخدام. قومي بدهن بطنك أو المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج بشكل كامل، ثم ضعي عليه قطعة من ورق النايلون. اتركي المزيج على بطنك لمدة ساعتين ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ. ستظهر نتائج المزيج على بطنك خلال أربعة أيام من الإستخدام، ويجب عليك تنفيذ الوصفة كل يوم حتى تتخلصي من الكرش ودهون البطن بشكل نهائي..

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