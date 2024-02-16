شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتهى زمن السعودية وامريكا .. هذه الدولة ستصبح في قمة الثراء بعد اكتشاف أكبر بئر نفطي فيها.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تفاصيل جديدة مفاجأة كشفت صحيفة «أوك دياريو» الإسبانية من خلال أحد تقاريرها، عن البلد الذي يمتلك أكبر قدر من مخزون النفط حول العالم. من حيث انتاج النفط. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج النفط الخام العالمي، وتليها في المركز الثاني المملكة العربية السعودية، ثم روسيا في المركز الثالث من حيث أكبر منتجين للنفط، أما فيما يتعلق بأكبر منتجين للنفط في العالم؛ فأشار التقرير إلى أن أكبر الدول إنتاجًا للنفط هي إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا، إلا أنها رغم ذلك لا تتمتع بميزة امتلاك أكبر قدر من الاحتياطيات النفطية العالمية. البلدان المصدرة للبترول:وحسب البيانات التي جمعتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن أكبر احتياطي نفطي في العالم يقع في فنزويلا، حيث تمتلك نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج. وتنتج فنزويلا من النفط الخام نحو 700000 برميل بشكل يومي، وهذا رقم أقل بكثير من إنتاج المنتجين الرئيسيين حول العالم..

كانت هذه تفاصيل خبر انتهى زمن السعودية وامريكا .. هذه الدولة ستصبح في قمة الثراء بعد اكتشاف أكبر بئر نفطي فيها.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.