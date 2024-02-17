شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "ربانية".. مشروب سحري يقي من السرطان ويحارب الشيخوخة ويحافظ على البشرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف عليه .. مشروب سحري يقي من السرطان ويحارب الشيخوخة ويحافظ على البشرة!

كشف موقع “إيت ذيس نوت ذات” Eat This Not That.، فوائد الشاي الأخضر لصحة الإنسان فالإضافة إلى تأثيره المهدئ ومذاقه الطيب، فإنه يتميز بقائمة طويلة من فوائد صحية رائعة، من بينها تعزيز صحة المخ وخفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان،

ويمكن أن يساعد احتساء كوب من الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نتيجة لخصائصه المضادة للشيخوخة.

مقاومة الشيخوخة

يقول مايكل غاريكو، خبير التغذية والمدرب الشخصي: “عندما يتعلق الأمر بخصائص مقاومة الشيخوخة، فإن الشاي الأخضر لا مثيل له. فهو يحتوي على مضاد للأكسدة، يسمى اختصارًا EGCG، وهو فعال في تجديد خلايا الجلد المحتضرة”.

الحفاظ على البشرة

ويضيف غاريكو أن “الشاي الأخضر غني أيضًا بفيتامين B وفيتامين E، وكلاهما ضروري لصحة الجلد”، موضحًا أن “فيتامين B2 يساعد في الحفاظ على البشرة شابة وقوية، في حين أن فيتامين E يعزز نمو خلايا الجلد الجديدة ويجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقًا”.

وتعتبر اختصاصية التغذية تريستا بست الشاي الأخضر واحدًا من أفضل الخيارات، التي تدعم جهود مكافحة الشيخوخة.

الوقاية من السرطان

وتقول بست إن “الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، التي لها فوائد صحية واسعة النطاق، بخاصة فيما يتعلق بالوقاية من المرض وتقليل الالتهابات وحتى الوقاية من السرطان. إن هذه الحقيقة وحدها تجعل الشاي الأخضر مشروبًا ممتازًا لتناوله يوميًا للصحة العامة وطول العمر”.