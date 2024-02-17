عدن - ياسمين التهامي - معتمرة تشعل المواقع بعمل مشين ومخجل وغير لائق أمام الكعبة المشرفة؟

السبت 17 فبراير 2024 الساعة 19:29

وثق مقطع فيديو متداول معتمرة تحاول تخريب السياج الذي ينظم المعتمرين والمصلين في الحرم المكي.

وظهرت المرأة وهي تحاول قطع الرباط الذي يربط السياج ببعضه، بينما يحاول آخرون منعها لكنها صممت على قطعه.

وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي ووصفوا تصرفها بالهمجي.