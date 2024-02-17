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معتمرة تشعل المواقع بعمل مشين ومخجل وغير لائق أمام الكعبة المشرفة؟

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عدن - ياسمين التهامي - معتمرة تشعل المواقع بعمل مشين ومخجل وغير لائق أمام الكعبة المشرفة؟

السبت 17 فبراير 2024 الساعة 19:29

وثق مقطع فيديو متداول معتمرة تحاول تخريب السياج الذي ينظم المعتمرين والمصلين في الحرم المكي.

 

وظهرت المرأة وهي تحاول قطع الرباط الذي يربط السياج ببعضه، بينما يحاول آخرون منعها لكنها صممت على قطعه.

 

وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي ووصفوا تصرفها بالهمجي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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