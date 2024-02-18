شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة غرامات مرورية جديدة لمخالفات السرعة بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قائمة للمخالفات المرورية في إطار سعيها للحفاظ على سلامة الطرق وسلامة الأفراد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأمان المروري في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز الانضباط والالتزام بقواعد السير والجولان.وتشمل القائمة التي أعدتها إدارة المرور العامة، مجموعة من العقوبات المالية لمختلف المخالفات التي يمكن أن ترتكبها مركبات الطرق، كما تم تحديد الغرامات المالية التي يجب دفعها في حالة ارتكاب المخالفات، والتي تتراوح بين 150 ريال و2,000 ريال سعودي. بعض الأمثلة على المخالفات والغرامات المرتبطة بها تشمل:السرعة الزائدة بمقدار 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة: الغرامة المالية تتراوح بين 150 و300 ريال سعودي. – السرعة الزائدة بمقدار 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة: الغرامة المالية تتراوح بين 300 و500 ريال سعودي. – السرعة الزائدة بمقدار 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة: الغرامة المالية تتراوح بين 800 و1000 ريال سعودي. – السرعة الزائدة بمقدار 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة: الغرامة المالية تتراوح بين 1200 و1500 ريال سعودي. – السرعة الزائدة بمقدار 50 كيلومتر في الساعة أو أكثر: الغرامة المالية تتراوح بين 1500 و2000 ريال سعودي..

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