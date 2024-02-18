شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: الداخلية السعودية تعلن ترحيل عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية قبل رمضان.. هل أنت منهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الأمن من أهم الأشياء التي تحرص الحكومة السعودية توفيره للمواطن السعودي والمقيم أيضاً، وفي هذا السياق أطلقت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية مشتركة تحت شعار #وطنبلامخالف بهدف متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد نفذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العديد من الحملات الميدانية المشتركة واستهدفت من خلالها مختلف مناطق المملكة وتمكنت من القبض على عشرات الآلاف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وخلال الأيام الماضية نفذت الداخلية السعودية أحدث تلك الحملات الميدانية واسفرت عن ضبط أكثر من 19 ألف مخالف. الداخلية السعودية تعلن ضبط عشرات الآلاف من المخالفينكشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة اكس ، عن نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 7/27 إلى 8/4 /1445. وقالت الداخلية أن من تم ضبطهم خلال الحملة التي استهدفت جميع مناطق المملكة، بلغ عددهم 19199 ألف مخالفاً، بينهم 11742 مخالفاً لنظام الإقامة، و 4103 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 3354مخالفاً لنظام العمل، كما تم ضبط 916 أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، أما من تم ضبطهم أثناء محاولة عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية فقد بلغ عددهم 101.كما أعلنت وزارة الداخلية ضبط 11 مواطن سعودي متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الداخلية السعودية تعلن ترحيل عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية قبل رمضان.. هل أنت منهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.