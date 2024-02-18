شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي أهان زوجته في الشارع وعندما عاد إلى البيت انتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال أحد!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورة شاركتها فتاة أعلنت من خلالها خلع زوجها بعدما وبخها أمام الناس عندما رآها تركب في سيارة ابن أختها. وقالت الفتاة في الصورة: نزلني من سيارة ولد أختي قدام صحباتي والعالم وفضحني كنه منزلني من سيارة رجال غريب وهذا ردي له. وشاركت الفتاة صورة من دعوى فسخ النكاح التي قالت فيها أن السبب هو “التعرض للقذف والإهانة والشكوك التي لا مبرر لها مع وجود أدلة تثبت ذلك، لكن تريد الطلاق بستر بدون مشاكل ولم يقبل، فلجأت لفسخ عقد النكاح”. .

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