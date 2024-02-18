شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشاهد من حوض الإستحمام .. السعودية مودل اش تظهر كما ولدتها أمها والجمهور يصرخ: إحذفي الفيديو سريعًا..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجرت المشهورة السعودية مودل آش، غضبا واسعا في صفوف المتابعين بالمملكة، بعد نشرها فيديو فاضح لها".

وقال رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن مودل آش تخطت بهذا الفيديو الذي نشرته عبر إحدى صفحاتها على السوشيال ميديا، جميع الخطوط الحمراء .

وظهرت مودل آش في مقطع الفيديو، داخل حوض إستحمام، دون أن ترتدي شيئاً على الإطلاق، بالإضافة إلى تعمدها بالقيام بحركات إيحاءات جنسية وهي تغني.

وعبر الكثير من المتابعين السعوديين عن صدمتهم من هذا الفيديو الحديث لمواطنتهم مودل آش ، ولم يصدق بعضهم أنها تصرفت بهذه الطريقة.. فيما اعتبر البعض الأخر أن حركاتها تعدّ دعوى لممارسة أعمال لا أخلاقية، وطلبوا منها أن تحذف الفيديو حالا.

وتنشط المودل السعودية مودل آش، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشرها بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل.

وتظهر في كافة تلك الصور والفيديوهات، بملابس ووضعيات فاضحة، يقابلها هجوم وانتقادات من قبل معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

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