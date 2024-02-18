شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: شاهد المفاجأة التي ظهرت داخل إحدى طائرات الخطوط السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو استعراض مضيف طيران مصلى داخل طائرة بالخطوط السعودية. وقال مضيف الطيران خلال الفيديو:”هذا من الأشياء المميزة في السعودية، والمصلى يتسع ل 8 أشخاص، ومزود بخدمة لتوضيح اتجاه القبلة وتوقيت الصلاة في الدول المختلفة”.وأضاف:”المصلى متاح للرجال والنساء بشكل منفرد ومتتابع، ويوجد ستارة كحاجز للحفاظ على الخصوصية”.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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