الجواز بقا ببلاش.. امرأة سعودية جميلة تبحث عن رجل للزواج مقابل مليون دولار!

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عدن - ياسمين التهامي - مؤخرا قامت النساء بالبحث عن عريس لها خاصة في دول الخليج العربي كدولة السعودية حيث قامت امرأة سعودية بالبحث عن زوج لها وذلك من خلال شرك يجب توافره حيث قامت بنشر هذا عبر صفحتها الخاصه على منصة X حيث أن هذه السيدة لديها الكثير من المال فهي تبحث عن رجل فلا حاجة لها بالأموال ولكن هناك عدة شروط يجب توافرها للزواج من امرأة سعودية وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن هذه الشروط.

طلب السيدة نور

قامت إحدى السيدات في المملكة العربية السعودية والتي تسمى نور بالإعلان عن أنها تريد زوج صادق يحترمها فهدفها أن تنجب وتكون أسرة سعيدة حيث أنها كانت متزوجة من قبل ولكنها لم ترزق بأبناء فقامت الكثير من النساء السعوديات من رجال من الأجانب وذلك بسبب انتشار العنوسة في السعودية حيث وصلت بنسبة 10٪.

شروط الزواج من المرأة السعودية

هناك عدة شروط وضعتها المملكة العربية السعودية للزواج من المرأة السعودية وهي كالتالي:

-يجب ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنة.

– يجب ألا يكون هناك فرق في العمر بين كلا الطرفين أكثر من 15 عام.

– أن يكون عمر الفتاة لا يقل عن 21 عام.

-أن يتم إحضار إقرار بموافقة ولي الأمر على هذا الزواج.

-صورة من جواز سفر المقيم والإقامة.

-2 صورة من شهادة الطلاق وذلك إذا كانت الفتاة مطلقة من قبل.

-أن يكون المتقدم للزواج يعمل في وظيفة معترف بها.

-ألا يكون المتقدم للزواج تزوج من امرأة سعودية من قبل.

-يجب إحضار شاهديين سعوديين مع إحضار صورة الهوية.

-إذا كان متزوج من غير سعودية فيجب إحضار عقد الزواج وإذا طبقها فيجب إحضار عقد الطلاق.