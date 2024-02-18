شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جرأة.. فتاة سعودية تخلع عبايتها أمام الكاميرا وترقص بملابس النوم في بث مباشر على “سناب شات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يوثق تجمهر الشباب والفتيات حول مشهورة سعودية في أحد أسواق الرياض، ومحاولتهم التقاط الصور معها، بالإضافة إلى التحرش بها من قبل بعض الأشخاص.

ظهرت المشهورة السعودية “جادل القحطاني” في أحد أسواق العاصمة السعودية الرياض وسط عدد كبير من الشباب والفتيات الذين تجمعوا حولها.

ورغم أن جادل القحطاني كانت ترافقها إمرأتان ويحاولون حمايتها من المتواجدين، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك في ظل تزايد اعداد المتجمهرين من الشباب الذين تحرشوا بالمشهورة جادل القحطاني بالكلام والعبارات الجريئة ووصل بهم الأمر إلى التلامس.

وبحسب ما تم تداوله فقد قامت المشهورة جادل القحطاني بإفتتاح أحد محلات العطور وأدوات التجميل في منطقة عفيف بالرياض، قبل ان تتعرض للمضايقات وتغادر المكان على الفور.

وجادل القحطاني هي مشهورة سعودية يتابعها مئات الالف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعادة ما تقدم محتوى جريء وتظهر بمقاطع فيديو وهي تستعرض مفاتن جسمها وترقص بطريقة جريئة، لكنها تحرص على عدم اظهار وجهها أمام المتابعين.

وجادل القحطاني هي مشهورة سعودية يتابعها مئات الالف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعادة ما تقدم محتوى جريء وتظهر بمقاطع فيديو وهي تستعرض مفاتن جسمها وترقص بطريقة جريئة، لكنها تحرص على عدم اظهار وجهها أمام المتابعين.

شاهدالفيديو هنا

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