شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهة مهملة تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5 أمراض فتاكة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حتوي هذة الفاكهة على فوائد متعددة وذات فعالية علاجية كبيرة لاغلب الامراض المنتشرة تعرف اكثر من خلال هذا المقال. يوصى بتناول من 4-5 حصص يوميًا من الفاكهة، ويعد التين أحد الخيارات المثلى لتغطية الحصص المطلوبة، فما هي فوائد التين العديدة والهامة؟

يعتبر التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، وذكر في القران الكريم و استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي، إليكم هذه الفوائد.

فوائد صحية للتين 1- تعزيز صحة القلب يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام. وبناءًا على ذلك يساعد تناول التين في خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

فاكهة مهملة تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5 أمراض فتاكة .. تعرف عليها.