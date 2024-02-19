شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بذور هذه العشبة معجزة "ربانية" ترجع الشايب شباب يخلصك من التجاعيد والاسمرار وتجعل بشرتك مشدودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بذور هذه العشبة ترجع الشايب شباب يخلصك من التجاعيد والاسمرار وتجعل بشرتك مشدودة .. طريقة التحضير والاستخدام

بذور الكتان معجزة ربانية يجعلك أصغر ب10 سنوات وسيخلصك من التجاعيد والاسمرار خلال أيام، كثير من الفتيات والشباب يعانون من وجود اسمرار وظهور تجاعيد مبكرة حول منطقة العين والفم وغيرها من الأماكن في الوجه، ويبحثون دائماً عن افضل الكريمات لشد الوجه ولكنها تكون باهظة الثمن، لذلك يلجؤون إلى استخدام الوصفات الطبيعية والتي لها مفعول السحر في شد الوجه وتبييضه خلال أيام قليلة من الاستخدام، ومن هذه الوصفات هى وصفة بذور الكتان، تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف على كيفية استخدامه على البشرة، والاستفادة من كل الفوائد الكامنة فيه.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان. ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين. كوب من الماء. ملعقة من جل الصبار. كبسولة من فيتامين e. عدد 2 من ورق اللورا. خطوات تحضير سيروم بذور الكتان لشد البشرة أحضري وعاء من الاستانلس، ثم ارفعيه على نار هادئة، وضعي فيه كوب من الماء. ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من بذور الكتان ومعه ورقتين من أوراق اللورا. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلي ويبدأ يثقل قليلاً. ثم قومي بإزالة الخليط من على النار وقومي بتصفيته على الفور بمصفاه ناعمة قبل أن يتجمد ويصبح مثل الجل. بعد ذلك أضيفي عليه ملعقة من جل الصبار وملعقة كبيرة من الزيوت المتوفرة لديكي” زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت الجلسرين، زيت جوز الهند”.

وفي النهاية يتم إضافة كبسولة الفيتامين، وخفق المكونات جيداً حتى تتجانس. قومي بتعبئة الخليط في عبوة نظيفة وجافة ومعقمة لحين الاستخدام، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة. أحضري فرشاه وقومي بوضع السيروم على بشرتك المغسولة جيداً والجافة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل. كرري استخدام الكريم بشكل يومي وسوف تلاحظين الفرق سريعاً خلال أيام. يتميز هذا السيروم بأنه مكون من مكونات طبيعية 100% وخالي من أي مواد حافظة قد تضر البشرة، استخدمي السيروم وخلال أيام سيسألك الجميع عن سر شد بشرتك وبياضها الناصع وخلوها من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة.