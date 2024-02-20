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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على 5 فوائد مذهلة لنقع القدمين في خل التفاح لمدة 15 دقيقة يوميا

لخل التفاح العديد من الفوائد المعروفة وغير المعروفة، ولكن ماذا يحدث لقدميك بعد نقعها في خل التفاح يوميا لمدة 15 دقيقة، هذا ما يوضحه موقع “mindbodygreen”.

1- التخلص من رائحة القدم:

نظرًا لخصائص خل التفاح المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد في تحييد البكتيريا المسببة للرائحة على قدميك، إذ أظهرت الأبحاث أن له قدرات كبيرة في القضاء على البكتيريا، كما أنه قادر على تطهير سلالات متعددة من البكتيريا، بما في ذلك العديد من السلالات الشائعة في الجسم والمعروفة بأنها تسبب الرائحة، مثل المكورات العنقودية الذهبية.

2- علاج الالتهابات الفطرية:

فرط نمو الفطريات هو في الواقع سبب سعفة القدم، أو ما يسمى بالقدم الرياضي، وتزدهر هذه الفطريات في ظروف رطبة ودافئة مثل قدمك بعد وضعها في الجوارب والأحذية طوال اليوم أو بعد التمرين.

ولكن ثبت أيضًا أن خل التفاح له فوائد مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات وكلها مفيدة في دعم توازن الميكروبيوم لديك، بالإضافة إلى إنه يعمل عن طريق تدمير بنية خلايا الفطريات.

3- له فوائد لكامل الجسم:

بشكل عام، يمكن أن يخفف نقع القدم في خل التفاح من أي نوع من التوتر، وتشير الدراسات إلى أنه يساعد في تخفيف القلق ويحسن نوعية النوم والتقليل من ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها عام 2016 أن نقع القدم ليلًا كان قادرًا على مساعدة المرضى على النوم بشكل سليم طوال الليل، وتحسن مستويات الطاقة لديهم.

4- خيار رائع لمن ليس لديهم حوض استحمام:

ليس كل منزل أو شقة بها حوض استحمام للنقع، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يبدو الاستمتاع بالعديد من فوائد العلاج المائي بعيد المنال.

ومع ذلك، قد تتمكن من الحصول على العديد من الفوائد في جزء صغير من المساحة، بدلًا من حوض الاستحمام الواسع، كل ما تحتاجه هو وعاء يخزن الماء ويتسع لقدميك.

5- التقشير الكيميائي:

يمكنك تجربة نقع القدم بخل التفاح لمنح الجلد والأظافر تقشيرًا كيميائيًا ناعمًا، وهذا التقشير اللطيف أفضل من تلك الأحجار القاسية التي يُحتمل أن تكون حجر الخفاف أو الملفات التي تشبه ورق الصنفرة.

بالإضافة إلى أن خل التفاح له خصائص حمض ألفا هيدروكسي الطبيعية، وبالتالي قد يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتشجيع تجدد الخلايا.

وعلى وجه التحديد، يحتوي خل التفاح على “أحماض ألفا هيدروكسي مثل أحماض اللاكتيك والليمون والماليك، تعمل هذه الأحماض على تقشير الطبقات العلوية من الجلد، وإظهار البشرة التي تبدو أكثر نعومة ورطوبة.

كيفية نقع قدمك في خل التفاح في المنزل.

ببساطة املأ حوض الاستحمام أو وعاء كبير من الماء الدافئ وخل التفاح، ثم انقع قدميك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفها بالماء.