شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أُجريت دراسة توضح تأثير اكل التمر فردي وتأثير أَكْلِهِ زوجيًا في سكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعد التمور من أفضل مصادر الطاقة، وتوفر كثيرًا من العناصر الغذائية المهمة.

أُجريت دراسة توضح تأثير اكل التمر فردي وتأثير أَكْلِهِ زوجيًا في سكر الدم، تابع المقال لتتعرف إلى ذلك.

يجب عدم الإفراط في تناول التمر ولا سِيَّما لمرضى السُّكَّري والكُلَى.

لقد أمرنا الرسول ﷺ في الحديث الشريف باكل التمر بعدد فردي وهو 7 تمرات في اليوم، تُرى هل تَعُد المَعِدَةُ التمرَ فتُفَرِّق بين أكل التمر فردي وأكله زوجيًا؟ بالطبع لا، وإن كان الأمر كذلك فما الإعجاز العلمي في أكل التمر بعدد فردي؟

هذا ما نحاول الإجابة عنه من خلال المقال بطرح أحدث الدراسات عن اكل التمر بعدد فردي او زوجي، والحكمة من تناول التمر بعدد فردي، كونوا معنا لتعرفوا الحقيقة..

بغض النظر عن أكل التمر فردي أو زوجي، تُعد التمور من أفضل مصادر الطاقة للجميع ولا سِيَّما الرياضيين، إذ تُعد مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات سهلة الهضم في صورة سكريات طبيعية، فيوفر كل 100 جرام من التمر نحو 66 جرامًا من السكر،

فيتامين أ. فيتامين ك. فيتامين ب. النُّحاس. السيلينيوم. المغنيسيوم. المنجنيز. البورون. الكوبلت. الكالسيوم. الحديد. الفلورين. مضادات الأكسدة. الألياف الغذائية. البروتين. الأحماض الدُّهنية4 المشبَّعة وغير المشبَّعة.

المعادن الموجودة في التمر مهمة لأداء وظائف الخلايا ولا سِيَّما العضلات، كذلك تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التَّلَف التأكسُدي الذي تسببه الجذور الحرة.

تَدعم الألياف وظائف الأمعاء وتَقِي من الإمساك، ويحمي الفلورين من تسوُّسِ الأسنان، ويُرى أن السيلينيوم يحمي من السرطان ويَدْعم جهاز المناعة .

لا تقف فوائد التمر عند ذلك، إذ يساعد محتوى التمر من الحديد في الوقاية من فقر الدم وعلاجه، بالإضافة إلى دور التمر في علاج الالتهابات وتقوية العظام، ويساعد التمر على خفْض دهون الدم والحفاظ على سكر الدم في مستويات ثابتة.

تُرى هل يؤثر اكل التمر فردي ام زوجي في مستويات السكر في الدم، هذا ما سنجيب عنه لاحقًا، كونوا معنا..

يشيع اكل البلح فردي ولا سيما 7 تمرات، ويعود ذلك إلى الحديث الشريف الذي يوضح أن الله يحب الوتر، فاعتاد المسلمون أداء صلاة الوتر وأكل التمر بعدد فردي سواء 3 أو 7 تمرات.

أُجريت دراسة5 عام 2019 لتوضح تأثير اكل التمر باعداد فردية في سكر الدم، وتأثير تناول التمر بعدد زوجي؛ إذ انقسمت الدراسة إلى مجموعتين؛ فتناولت المجموعة الأولى عدد زوجيًا من التمر نحو 50 جرامًا من التمر، وتناولت المجموعة الثانية التمر بعدد فردي، نحو 40 جرامًا، وأُجري فحص لمستوى السكر في الدم بعد ساعتين من تناول التمور، وأظهرت النتائج أنه لا فارق بين أكل التمر بعدد فردي أو عدد زوجي في التأثير في سكر الدم، مما يؤكد خرافة أن أكل التمر بعدد فردي يؤثر في مستوى السكر في الدم.

يَندر وجود دراسات تؤكد حقيقة اكل التمر بعدد فردي، ربما يظهر في المستقبل ما يجيب عن سؤال هل صحيح ان أكل التمر فردي؟ وكم عدد التمر الفردي؟

بغض النظر عن إذا ما كنت تفضل أكل التمر فردي أو زوجي تحتوي التمور على كميات كبيرة من السكر، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ويزيد الضرر مع مرضى السكر على وجه الخصوص، إذ يُنصح بعدم الزيادة عن 3 تمرات في اليوم، مع الحذر إذا كانت التمور كبيرة الحجم، مثل: تمر المجدول، فقد تعادل التمرة منه 3 تمرات من أنواع أخرى.

يجب على مرضى الكُلَى الحذر عند تناول التمر، إذ تحتوي التمور على نسب عالية من البوتاسيوم، وهذا ما يجب على مرضى الكُلَى الإقلال منه.

استشِر طبيبك إذا كنت تعاني مشكلات في هضْم سكر الفركتوز، فقد يسبب لك سكر الفركتوز الموجود في التمر آلامًا بالبطن أو غازاتٍ أو إسهالًا، وقد يصل الأمر إلى حدوث أعراض تحسُّسِية؛ لذا وجب التنويه.

ها نحن قد وصلنا إلى نهاية المقال، وخلاصة الأمر أنه لم يتبيّن وجوب التقيّد باكل التمر بعدد فردي، ولكن لا خلاف على فوائد التمر وأهمية تناوله سواء فَضَّلت أكل التمر فردي أو زوجي، فمثلما يحلو لك تناول من هذه الفاكهة اللذيذة ولا تُفْرِط..