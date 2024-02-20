شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومة بمليون جنيه».. بذور الفلفل الأخضر معجزة ربانية أهم من الفلفل نفسه...ضاع عمرنا واحنا منعرفش قيمتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بذور الفلفل الأخضر ليست فقط ناتجاً ثانوياً من عملية تحضير الفلفل، بل هي أيضاً مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تحمل فوائد صحية مذهلة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على فوائد بذور الفلفل الأخضر للصحة، ونتعرف على طريقة تحضير مشروب صحي يستخدم هذه البذور.

فوائد بذور الفلفل الأخضر للصحة

غنية بالألياف الغذائية: تحتوي بذور الفلفل الأخضر على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

مصدر جيد للبروتين: على الرغم من كونها بذور، إلا أن بذور الفلفل الأخضر تحتوي على نسبة مقبولة من البروتين، مما يجعلها خياراً جيداً للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لزيادة استهلاك البروتين.

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية: تحتوي بذور الفلفل الأخضر على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات ب وفيتامين سي.

تحسين صحة القلب: يُعتقد أن بذور الفلفل الأخضر قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على فيتامين سي والمضادات الأكسدة، قد تساعد بذور الفلفل الأخضر في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

طريقة تحضير مشروب الفلفل الأخضر

لتحضير مشروب الفلفل الأخضر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الفلفل الأخضر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمونة واحدة (اختياري).

شرائح ليمون للتزيين (اختياري).

مكعبات ثلج (اختياري).

الطريقة:

اغسل بذور الفلفل الأخضر جيداً تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب.

ضع بذور الفلفل الأخضر في وعاء واسع، ثم أضف الماء إليها.

اترك البذور في الماء لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات لتنقع.

بعد انقضاء وقت التنقيع، قم بصفي البذور واحتفظ بالماء.

ضع البذور المنقوعة في الخلاط مع قليل من الماء، واخلطها جيداً حتى تحصل على مزيج ناعم.

أضف عصير الليمون إلى المزيج إذا رغبت في تقديم نكهة حمضية للمشروب.

قم بتصفية المزيج إذا كنت تفضل المشروب بدون القشور.

قدم مشروب الفلفل الأخضر في أكواب التقديم، ويمكنك إضافة مكعبات الثلج وشرائح الليمون للتزيين.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بمشروب منعش وصحي مصنوع من بذور الفلفل الأخضر، والذي يمكن أن يكون إضافة ممتازة لنمط حياتك الصحي. تذكر دائماً أن تشمل تلك المشروبات في إطار نظام غذائي متوازن ومتنوع لتحقي