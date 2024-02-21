بـ القرنفل والفازلين ستعودين لسن العشرين.. افضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة والجسم

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عدن - ياسمين التهامي - بالقرنفل والفازلين ستعودين لسن العشرين.. افضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة والجسم

تعتبر البشرة من اهم عوامل جمال المرأة، ولذا يجب الحفاظ عليها وعلى نضارتها، ولكن نظرا لما نتعرض إليه يوميا من التعرض للشمس والأتربة مما يؤثر على البشرة وعلى نضارتها، ولذلك يبحث الكثيرين عن افضل الطرق الطبيعية للحفاظ على البشرة وعودة نضارتها.

وفى هذا الموضوع نتناول افضل الطرق الطبيعية للحفاظ على البشرة وعودة نضارتها وتفتيحها، وذلك من خلال استخدام مكونين طبيعيين، لديهما الكثير من الفوائد والعناصر المفيدة للبشرة، حيث ان القرنفل غنى بالاوجينول احدى مضادات الاكسدة، الذى يعمل على علاج حب الشباب، ويحارب علامات التقدم في السن، والفازلين يعمل على تأخير ظهور علامات التجاعيد، بالإضافة الى انه يرطب البشرة ويعالج جفاف البشرة.

بالقرنفل والفازلين ستعودين لسن العشرين.. افضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة والجسم

كما أن الفازلين والقرنفل يعملان على إعادة تجديد البشرة، والتخلص من الخلايا الميتة، بالإضافة إلى انه يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة، كما انه يعطى البشرة مقاومة طبيعية للعوامل الخارجية التي نتعرض إليها كالشمس والأتربة وغيرها من العوامل المؤثرة على البشرة، ونتناول الآن كيفية عمل كريم الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة والجسم كالتالي:-

مكونات كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

ولتحضير كريم الفازلين والقرنفل يرجى اتباع هذه المكونات السهلة بالخطوات التالية:-

عدد 2 ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبير من الفازلين.

ربع ملعقة صغير من الكركم ويمكن استبداله بالقهوة.

ملعقتين من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كيفية تحضير كريم الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة والجسم