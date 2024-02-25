«مفعولها سحري».. نبتة جهنمية بسعر التراب ولكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة!

شكرا لقرائتكم خبر عن «مفعولها سحري وفي لمح البصر».. نبتة جهنمية بسعر التراب ولكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشفوا قوة بذور الكتان المتواضعة فهي بأسعار معقولة ولكنها عجائبية، حيث يمكنها تجديد بشرتكم، حتى إذا كنتم في السبعينات من عمركم، تعتبر عشبة الكتان من بين الأعشاب التي تحل العديد من مشاكل البشرة وتعيد لها مرونتها الشبابية، هذا العلاج الطبيعي لا يقضي فقط على اسمرار البشرة الذي يحدث بسبب التقدم في العمر ولكنه يجدد البشرة لتصبح نقية وصافية وموحدة في اللون، إنه الوصفة الأكثر فعالية حيث تجمع بين المكونات الطبيعية بتكلفة بسيطة.

إليكم وصفة سيروم الكتان:

المكونات:

ملعقة طعام من بذور الكتان

ملعقة طعام من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين (حسب التوفر)

كوب واحد من الماء

ملعقة طعام من جل الألوة فيرا

2 ورقة لورا

كيفية تحضير سيروم الكتان:

1. قوموا بغلي بذور الكتان وورق اللورا في وعاء به ماء حتى يتكثف المزيج قليلا.

2. اصفوا الماء من البذور والأوراق حتى يصبح لديكم مزيج جلي.

3. أضيفوا جل الألوة فيرا والزيوت، ثم قوموا بخفق المكونات حتى تمتزج جيدا.

الاستخدام:

ضعوا السيروم على البشرة النظيفة والجافة باستخدام فرشاة مناسبة، واتركوها لمدة ساعة قبل أن تشطفوها، للحصول على أفضل النتائج، استخدموا السيروم يوميا.

بينما يوفر زيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية، فإنه من المهم أن نلاحظ أن وضعه في السرة، على الرغم من أنه ممارسة شائعة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، خاصة في حالة الأطفال الرضع، زيت الزيتون غني بالمضادات الأكسدة والخواص المضادة للالتهابات والعناصر البكتيرية التي تساهم في الصحة العامة.

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