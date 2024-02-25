عدن - ياسمين التهامي - وصفة سرية.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل بهذه الطريقة وهترجعي بنت 20 سنة حتى لو كنتي 70

الجمعة 23 سبتمبر 2022 الساعة 12:45

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل هي إحدى الطرق الطبيعية الممتازة والفريدة التي يجب على جميع النساء تجربتها بأنفسهن ولن تندمن لأنهن لن تتمكنن من التوقف عن استخدام إمكاناته المذهلة، وقد وفرنا لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة طول الشعر وكثافته ومنع تقصفه وبأشياء بسيطة توجد في كل منزل دون صرف الكثير من الأموال الطائلة وهذه الوصفة تعتمد على القرنفل وزيت الزيتون وفوائدهم للشعر كثيرة، لأنها تحتوي على مكونات طبيعية وهذه المكونات بسيطة جدًا لأنها موجودة بالفعل في منزلك ، لذلك ليس عليك شراء أو إضاعة الوقت العام.

مكونات تركيبة زيت الزيتون مع القرنفل

ملعقة متوسطة الحجم من زيت الزيتون .

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

بعض من عيدان القرنفل.

ملعقة متوسطة الحجم من نشا الذرة.

طريقة تحضير تركيبة زيت الزيتون مع القرنفل واستخدامها