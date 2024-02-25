شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل الجريمة التي هزت الشارع السعودي.. مواطن أقدم على ارتكاب هذه الجريمة البشعة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هزت جريمة إحراق مركبة ووفاة قائدها بسبب إشعال المركبة وهو داخلها، مشاعر السعوديين الذين استنكروا مثل هذه الجريمة المروعة، في حين ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك. وفي التفاصيل أوضحت مديرية الأمن العام أن إجراءات الاستدلال كشفت عن وجود خلاف سابق بين الجاني والضحية، وقالت: جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.وفي ذات السياق نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، فيديو من موقع حادث “جريمة جدة” التي هزت الجميع، بعد أن أقدم مواطن على إشعال النيران في مركبة متواجد بها صاحبها ما أدى إلى إحراقها ووفاة مالكها، وأعلنت الداخلية عن تمكن شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق..

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الجريمة التي هزت الشارع السعودي.. مواطن أقدم على ارتكاب هذه الجريمة البشعة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.