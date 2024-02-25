شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نعمة من الله .. "مختص سعودي" يكشف ما يحدث للجسم بعد تناول الشمندر لمدة شهر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مختص سعودي في التغذية ، خلال مقطع فيديو نشره بـ "تيك توك" ، عن أهمية "الشمندر " للجسم وتحديدا للرياضين عند تناوله قبل التمارين الرياضية القوية
وقال في الفيديو :" معلومة كثير من الرياضيين والمهتمين بأجسامهم لا يعلمونها ، خاصة بالشمندر " وتابع:" هذا الشمندر قبل التمرين بساعة أو ساعتين ، استمر على تناوله لمدة شهر كامل ، وتمرن تمرين قوي ، وبعد شهر أخبرني عن النتيجة". وأردف:" ستلاحظ جسمك مقسم ومفصل تفصيل عجيب ، حيث أن للشمندر مفعول سحر للجسم.
[ له مفعول السحر .. "مختص سعودي" يكشف ما يحدث للجسم بعد تناول الشمندر لمدة شهر.
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