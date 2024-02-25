شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الساعات القادمة هي الأخطر لهذا العام على الاطلاق.الارصاد الاردنية يطلق نداء استغاثة عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الأردن السبت، حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.

وبحسب الأرصاد الجوية، فقد تهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة خاصة الجنوبية والشرقية، وقد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب وشرق الأردن يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

أما ليلا تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول المطري، بإستثناء المناطق الشرقية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وفقا للأرصاد الجوية.

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق الأردن، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية..