خلي جوزك يشوف الدلع كله .. استخدمي “الفازلين” بتلك الطريقة في غرفة النوم ومش هتستغني عنها طول حياتك

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عدن - ياسمين التهامي - فوائد الفازلين للبشرة معروفة منذ القدم وكان يتم استعماله في العديد من الوصفات لما يحويه من عناصر مهمة ومفيدة للبشرة، ولهذا في حال كنتي تبحثين عن شيء للعناية بالبشرة فلا بد أن يكون الفازلين فهو أيضًا مكون ذو سعر بسيط وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا سوف نوضح فوائد الفازلين الكبيرة للبشرة.

استخدميه كمزيل للمكياج

الطريقة الأفضل والأكثر اقتصادا لإزالة المكياج هي الفازلين. امسحي الوجه والعين برفق باستخدام كرة قطنية. يعمل الفازلين على ترطيب المنطقة الحساسة أسفل العين بينما يعمل أيضًا على تكسير مكياج العيون الشمعي الوجه والعينين، بعد مسح وجهك بالفازلين ، قم بإزالته بغسول وجه لطيف.

يوفر الرطوبة للبشرة

وفقًا للبعض، يعتبر الفازلين مرطبًا طبيعيًا للبشرة، وفي البشرة الجافة يساعد على إضافة الرطوبة وتقليل فقدان الماء.

يقلل التجاعيد

إذا كان شعرك مجعدًا، فإن الفازلين هو الحل الأمثل لك حتى لو تعرض شعرك للحرارة، يمكنك منع التجعد ببساطة عن طريق وضع القليل منه على شعرك، ولكن تأكد من عدم تعريض شعرك للحرارة المفرطة.

استخدمه كبلسم

لا يعمل الفازلين على ترطيب شعرك فحسب، بل يساعد أيضًا على إضافة لمعان لشعرك، ضعي بعض الفازلين على شعرك وفروة رأسك واتركيه طوال الليل. اغسلي شعرك بالشامبو في اليوم التالي وقومي بتقييم النتائج بنفسك.

يقلل من قشرة الرأس

فروة الرأس الجافة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لقشرة الرأس، كل ما عليك فعله هو تدليك فروة رأسك بهلام البترول، وتغطية باقي شعرك، وبعد 30 دقيقة ، اشطفيه بالماء.

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