أقوى مشروب سحري في إنقاص الوزن في خلال أيام قليلة عند تناول ثلاث مرات يوميا الشاي الهندي

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عدن - ياسمين التهامي - الكثير من الأشخاص يبحثون دائماً عن المشروبات الطبيعية الغنية بالفوائد الغذائية، لما تحتويه من عناصر مفيدة للجسم سواء الكبار أو الصغار، ومن ضمن هذه المشروبات الشاي الهندي شاي الكرك، الذي يتميز برائحته المميزة الفريدة وهو يكون مزيج من الشاي الأسود والزنجبيل والقرفة وبعض التوابل الأخرى مثل الهيل والقرنفل والشمر، وأشخاص أخري تفضل إضافة الينسون وبذور الكزبرة لطعم أفضل وتزداد فوائده، وفي هذا الموضوع سوف نوضح لكم فوائد مشروب شاي الكرك فيما يلي.

فوائد مشروب شاي الكرك

مفيد لصحة القلب حيث أن محتويات الشاي الرئيسية القرفة والشاي الأسود ومن المعروف أن القرفة من خصائصها القوية تساعد في تخفيض ضغط الدم والعمل على تقليل مستوى الكلوستيرول الضار في الدم وبالتالي يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب.

يساعد شاي الكرك في خفض نسبة السكر في الدم لأن القرفة والزنجبيل الموجود في الشاي يعمل على مقاومة الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم وبالتالي يساعد في إخراج السكر من الدم إلى الخلايا.

يساعد في التقليل من الغثيان حيث أن شاي الكرك مفيد جداً للجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على الزنجبيل، المعروف بخصائصه في تقليل الشعور بالغثيان وتنظيم عملية الهضم، وأيضاً القرفة والحبهان والقرنفل جميعهم يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا الذي تعمل على منع مشاكل الجهاز الهضمي الذي تكون ناتجة عن التهابات البكتيرية، وأيضاً فوائد الكمون المذهلة في حرق الدهون.

يساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال و حرق الدهون المتراكمة في الجسم عن طريق:

– فهو مصدر جيد للبروتين عند تحضيره بحليب البقر أو حليب الصويا يساعد في تعزيز الشعور بامتلاء المعدة وعدم الشعور بالجوع وبالتالي يعمل على نقص الوز، وأيضاً يوجد مشروب قوي في علاج السمنة وإنقاص الوزن.

– الشاي الأسود المكون الرئيسي للكرك يحتوي على خصائص ومركبات تعمل على تعزيز تكسير الدهون المتراكمة وتقليل نسبة السعرات الحرارية الذي يمتصها الجسم.

مفيد أيضاً لصحة الدماغ حيث أن جميع المكونات الموجودة في شاي الكرك تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية، ومن المعروف عن القرفة أنها تعمل على تحسين الانتباه والذاكرة، أما عن الشاي الأسود فهو يحتوي على نسبة من القافيين والأحماض الأمينية والاثنين مرتبطان بتحسين عملية التركيز.

ومن خلال موضعنا هذا قد أوضحنا أهم فوائد الشاي الهندي المعروف بشاي الكرك المشهور في دول الخليج ويستخدمونه بكثرة لفوائده العديدة للصحة، وينصح بعض خبراء التغذية لأصحاب الوزن الزائد بتناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً ومع مشروب الكمون وفوائده على إنقاص الوزن بشكل كبير جداً.

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