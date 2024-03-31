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عدن - ياسمين التهامي - 7 فوائد خارقة لتناول الخيار قبل النوم لم يخبركم بها أحد من قبل .. رقم 5 ستدهشكم!

الخيار هو أحد أنواع الفاكهة اللذيذة والغنية بالعناصر المفيدة، وسنتعرف في هذا المقال على فوائد الخيار قبل النوم:

فوائد الخيار قبل النوم:

1. يرطب الجسم

يعد الترطيب أحد أهم فوائد الخيار قبل النوم، إذ أنه يحتوي على ما لا يقل عن 95% من الماء، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ليلًا والوقاية من الإصابة بالإمساك وحصى الكلى.

وبالإضافة إلى محتوى الخيار من الماء، فإن الخيار يحتوي على العديد من المعادن الضرورية لوقاية الجسم من الجفاف.

2. يعزز قوة العظام

أحد فوائد الخيار قبل النوم هو تعزيز قوة العظام؛ لاحتواء الخيار على فيتامين ك (Vitamin K) الضروري للمحافظة على قوة العظام، كما يحتوي على فيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في إنتاج الكولاجين الذي بدوره يعزز من نمو العظام.

3. يقي من الإصابة بالسرطان

يساعد الخيار في الوقاية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان؛ لاحتوائه على مركب كيوكوربيتاسين (Cucurbitacin) الذي يمنع الخلايا السرطانية من الانقسام والتكاثر، كما يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الألياف التي تحمي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما أن الخيار يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، مثل: العفص (Tannins) والفلافونويدات (Flavonoids) التي تحارب الجذور الحرة، والتي بدورها تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطانات.

4. يساعد على خسارة الوزن

من فوائد الخيار قبل النوم هو المساعدة في خسارة الوزن؛ إذ أنه يعد من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والتي تساعد على كبح الشعور بالجوع، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

5. ينظم سكر الدم

يساعد الخيار على تنظيم مستوى سكر الدم، لأنه من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي ولاحتوائه على مركب كيوكوربيتاسين الذي يعمل على تنظيم كل من إفراز الإنسولين وعملية أيض الجلايكوجين الكبدي، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم سكر الدم والتقليل من خطر الإصابة بالسكري.

6. يعزز من صحة الجهاز الدوراني

أحد فوائد الخيار قبل النوم هو تعزيز صحة الجهاز الدوراني؛ لاحتواء الخيار على البوتاسيوم الذي يقلل من ضغط الدم، كما أن مركب الكيوكوربيتاسين يعمل على الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين.

كما أن مضادات الأكسدة المختلفة، مثل: الفلافونويدات، والعفص تعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

7. يقي من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

من فوائد الخيار قبل النوم هو التقليل من الالتهابات في الجسم؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.