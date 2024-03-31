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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحل الجبار في مشروب ورق الغار لإنقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة في الجسم تمتعي بجسم مثالى بدون رجيم ولا حرمان

مشروب ورق الغار لإنقاص الوزن، من منا لا يعرف ورق الغار أو ورق اللورا الذي يستخدم في جميع المنازل والمطاعم في الطهي وبعض الوصفات الطبيعية، حيث أنه يضيف رائحة أكثر من رائعة إلى الوجبات بالإضافة إلى فوائد غذائية عالية، كما يمكنكم طرد الصراصير من المنزل باستخدامه وكذلك طرد العين والسحر والحسد، الجدير بالذكر هو أن ورق الغار أيضا يساعد في خسارة الوزن بشكل كبير وحرق الدهون من خلال إتباع خطوات بسيطة يمكنكم التعرف عليها من خلال هذا المقال.

مشروب ورق الغار لإنقاص الوزن

يمكنكم استخدام ورق الغار في التخلص من دهون البطن والكرش من خلال إتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به بعض الأوراق من ورق الغار ومعها مقدار من الماء.

نرفع الخليط على النار ومن ثم نضع بعض من أعواد القرنفل إلى هذا المزيج.

نترك الخليط حتى يغلي لمدة 5 دقائق ومن ثم نقوم بتصفية هذا المشروب.

يجب تناول كوب من ذهب المحلول كل يوم قبل الإفطار.

عند إضافية ملعقة واحدة من خل التفاح إلى هذا المزيج فإن الفائدة تصبح أكبر لأنه يزيد من رفع نسبة الحرق.

وصفة ورق الغار مع القرنفل لإنقاص الوزن

قد يبحث الكثير عن وصفات طبيعية لإنقاص الوزن بدون أي ضرر على صحه الجسم واليكم هذه الوصفه

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به 3 أعواد من ورق الغار ونضيف اليهم عود من القرنفل ونضيف اليهم ملعقة صغيرة من الشاي .

ثم نضعه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعه .

بعد أن يغلي جيداً نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً .

ينصح بتناول هذه المشروب ثلاث مرات يوميا أي بعد كل وجبه .

وللحصول على أفضل نتيجة من هذه الوصفة يجب الاستمرار عليها بشكل منتظم لمدة لا تقل عن شهور وسوف تلاحظ الفرق في الجسم المثالي.

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