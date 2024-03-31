شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة اقسم بالله.. ما الذي يحدث لجسمك إذا تناولت حبتين من الهيل كل يوم!..طبيب سعودي يفاجئ الجميع بالاجابة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الهيل أو الحبهان واحداً من أهم وأشهر التوابل في العالم، ويتميز براحته القوية واستخداماته المتعددة و المتنوعة، ويأخذ شكل ثمار مثلثة، حاملة للبذور، ولها شكل حزمي، مع غشاء خارجي رقيق وبذور سوداء صغيرة.

وللهيل فوائد عديدة ومتنوعة للصحة، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، كما ويستخدم في الطبخ ويضاف إلى الأطعمة.

والهيل من أشهر التوابل على الاطلاق حيث يكتسب شهرته من خلال فوائد العظيمة التي يقدمها للناس ،وتعتبر غابات الهند الموطن الأصلي والأول للهيل في العالم حيث انتشر منها إلى بقية بقاع العالم وذلك عن طريق التجارويستخدم الناس الهيل منذ قرون طويلة ويتوارثوه الناس جيلا بعد جيل وذلك نظير فوائده الجليلة التي يقدمها للجسم حيث يُستخدم الهيل في أغراض عديدة مثل الغذاء والدواء وفي تركيب مستحضرات التجميل التي يتزين بها الإنسان منذ القدم. -معالجة السعال والربو. -طرد الغازات والقضاء على الانتفاخات. -علاج قرحة المعدة ومتلازمة القولون العصبي -تحسين الشهية.القيمة الغذائية لكل 100جرام -السعرات الحرارية 311 سعرةً حراريةً . -الماء 8.28 مليلترات. – البروتين 10.76 غرامات. – الدهون 6.7 غرامات -الكربوهيدرات 68.47 غراماً.الألياف 28 غراماً -الكالسيوم 383 مليغراماً. -البوتاسيوم 1119 مليغراماً. -المغنيسيوم 229 مليغراماً. -الفسفور 178 مليغراماً. -المنغنيز 28 مليغراماً. -الصوديوم 18 مليغراماً. -الحديد 13.97 مليغراماً. -فيتامين ج 21 مليغراماً. محاذير استخدام الهيل: -يمنع استخدامه من قبل الأشخاص المصابين بحصوات المرارة. -يجب تجنب استخدامه من قبل الحامل. -قد يسبب الإفراط في تناول الهيل حدوث حساسية وبعض الإلتهابات الجلدية المصاحبة.

ومن فوائد الهيل:

يخفض مستويات السكر في الدم.

يحمي الكبد من الأمراض.

يعالج الأرق ويقي من الاكتئاب.

يساعد على قتل الخلايا السرطانية، والتقليل من نشاط الجينات المرتبطة بنمو وانتشار السرطان.

علاج مشكلات المعدة، وتقلصات الأمعاء والنفخة.

يساعد في الوقاية من الإمساك، وتعزيز عملية الإخراج.

يعزز عملية تليين البراز، وبالتالي سهولة الإخراج.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتخفيض الكوليسترول.

الوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

زيادة الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يساعد على تخفيض الوزن.

الوقاية من فقر الدم، ويوفر الأكسجين للخلايا.

تحسين رائحة الفم الكريهة.

الوقاية من البكتيريا والجراثيم التي قد تسبب تسوس الأسنان.

يعالج أعراض القولون العصبي.

يعالج نزلات البرد والسعال، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الفم والحنجرة.