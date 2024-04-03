شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كنز بنرميه في "الزبالة”.. تفل القهوة كنز في بيتك هيرجعك شباب حتى لو عندك 70 سنة وصفة بمليون جنيه. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعشق الكثير منا تناول القهوة فهي من المنبهات لذيذة الطعم والتي يفضلها الكثير من النساء والرجال عندما يتناولونها عند الاستيقاظ من النوم، فهي تساعد على التنبيه والتركيز ونجد أنه عند تناول كوب القهوة نجد هناك تفل القهوة الذي يوجد في قاع فنجان القهوة ولا تقوم ربة المنزل باستخدامه فكل ما علينا أن تقوم بوضع في القمامة حتى تتخلص منه دون أن نعلم أن تفل القهوة يوجد به الكثير من الفوائد فهو يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة لصحة البشرة وسوف نوضح لكم فوائد تفل القهوة من خلال هذا المقال.

فوائد تفل القهو

توجد الكثير من الفوائد الجهنمية الخاصة بتفل القهوة وهي:يساعد على تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في البشرة.

يساعد تفل القهوة على التخلص من الروائح الكريهة وذلك لأنه يحتوي على النيتروجين وعندما يتفاعل مع الكربون فيساعد على التخلص من الروائح الكريهة.

يمكن نقوم بوضعه في الجوارب ذات الرائحة الكريهة وغسله في اليوم التالي بالمنظف.

يحتوي تفل القهوة على مضادات أكسدة وبكتيريا وفيروسية لذلك يمكن إستخدامه في عمليات التنظيف عند وضع التفل في سائل تنظيف الأطباق.

يمكن أن نقوم بستخدامه كمقشر للبشرة لذلك للتخلص من الجلد الميت.

فوائد تفل القهوة السحرية

توجد بعض الطرق السحرية التي تساعد في الأستفادة من تفل القهوة وهي.

يمكن أن نقوم باستخدام تفل القهوة كمقشر للبشرة وذلك عن طريق وضع له معلقة من زيت جوز الهند، ثم نقوم بتقليبه جيدا ونضعه على البشرة ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بفركها.

يمكن أن نقوم بعمل منها ماسك الذي يحمي من أشعة الشمس الفوق البنفسجية.

يساعد على التخلص من السلوليت الذي يظهر بعد فقدان الوزن، وذلك عن طريق وضع له زيت الزيتون واستخدامه بشكل يومي على أماكن السولليت.

يساعد تفل القهوة على التخلص من الفراغات الموجودة في الشعر ويخلصنا من الشعر الخفيف وذلك عن طريق وضع له زيت زيتون و وضعه على فروة الرأس.

يساعد على التخلص أنتفاخ الموجود حول العينين وذلك عن طريق استخدام ماسك طبيعي حول العينين.

يساعد على التخلص من الهالات السودة.

يمكن استخدام تفل للقهوة في العديد من الوصفات الأخري حيث يساهم في تفتيح البشره والحصول على بشرة بيضاء في اقل وقت ممكن لذلك يمكمت استخدامه كماسك يساعد على التخلص من الاسمرار الموجود في البشرة ويعطيها لمعان وبريق حيث تعتبر غءه من أكثر الوصفات المنزلية التي تعمل على تفتيح البشره بدون مواد كيميائية.