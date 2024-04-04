«معلومة بمليون جنيه».. هذا ما يفعله شرب الشاي بالليمون بالجسم.. سيفاجئكم!

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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما يفعله شرب الشاي بالليمون بالجسم.. سيفاجئكم!

يعتبر الشاي بالليمون من المشروبات الساخنة الشهية والتي تعزز مناعة الجسم ومده بالطاقة وبخاصة في فصل الشتاء، فضلاً عن طعمه الشهيّ جداً.

لذلك تعالوا نتعرف على ما يقدمه هذه المشروب الخارق لصحة الإنسان!

فوائد مشروب الشاي بالليمون:

فتح وترطيب الجيوب الأنفية، والتخلص من البلغم.

تنشيط الدورة الدموية.

خفض ضغط الدم.

تنظيم وظيفة الأنسولين.

تنظيم حموضة المعدة.

التخلص من فطريات وبكتيريا الفم والأسنان.

تخفيف الآلام المرافقة للدورة الشهرية.

تنظيف وتنقية الجسم من السموم.

الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتخفيف من أعراضهما.

التخفيف من معدل الإصابة بالجلطات الدموية.

تعزيز الجهاز الهضمي، ومساعدة المعدة والأمعاء على امتصاص المواد الغذائية.

يخفض من خطر الإصابة بالسرطان.