شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات مرعبة..العرافة ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتنباءتها الأخيرة وهذا ما سيحدث بعد أيام في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعات مرعبة..العرافة ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتنباءتها الأخيرة وهذا ما سيحدث بعد أيام في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن!

وتتوالى مفاجأت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها المثيرة للجدل بالتوازي مع صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا.

وتداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، آخر تنبؤات ليلى عبداللطيف، ومنها ما يخصّ طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وما تخفي له الايام من مفاجأت، قبل عدة شهور.

كما سرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من توقعات العرافة اللبنانية، بشأن اليمن السعودية وما ستقوم به الكويت وعمان تجاه الحرب في اليمن.

وظهرت ليلى عبداللطيف في فيديو متداول تتحدث عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجي الوحيد من اسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب.

وتوقعت العرافة الشهيرة عبداللطيف ان يصبح الطفل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصح عن اقدامه على الانتقام من خصومه.

وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “. مضيفة ”النجوم ستقف إلى جانبه ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام”

وتابعت العرافة اللبنانية ”ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباء سارة”.

كما توقعت بأن المِنطَقة المُشتركة بين اليمن والسعودية ستَشهد تصعيد في المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع التوصل إلى اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلافات ووقف الحرب في اليمن، تقوده عُمان والكويت، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل بداية العام الماضي 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

وقالت للمذيع هشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الماضية أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.