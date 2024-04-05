شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هبقى قمر يوم فرحك ... أقوى وصفة سحرية للتسمين في 3 أيام فقط الكل هينبهر بشكلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : أقوى وصفة سحرية للتسمين، هناك البعض من الفتيات التي تعاني من النحافة المفرطة والتي تجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها والإزعاج والقلق دائما، وبالرغم من اتباع الكثير من الطرق المختلفة للحصول على وزن مناسب واتباع نظام غذائي طبيعي وصحي إلا أنه لم يعطي النتائج المطلوبة، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية المختلفة التي من خلالها يمكن التسمين في أيام قليلة جداً، وخلال هذا المقال نوافيكم أقوى وصفة سحرية للتسمين في 3 أيام فقط.

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التمر من أفضل الأطعمة الغنية جداً بالفيتامينات والسكريات التي يحتاج لها الجسم، كما يمنح الجسم الطاقة والحيوية التي يحتاج لها، ومن أجل الحصول على وزن مثالي لابد من تناول كوب من الحليب مع مقدار مناسب من التمر في الصباح على الريق.

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السوداني غنية جداً بالأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن، وهذا بفضل نسبتها العالية من السعرات الحرارية، ويمكن أن تساعد في اكتساب الوزن عند تناولها يومياً على الريق لمدة شهر للحصول على نتائج إيجابية. وصفات منزلية لزيادة الوزن هناك بعض الوصفات المنزلية السحرية التي تعمل على زيادة الوزن بشكل طبيعي للغاية، وتلك الوصفات هي: وصفة الحلبة والعسل تعتبر الحلبة من أكثر الحلول الطبيعية التي تزيد الوزن في فترة قليلة جداً، وعندما يتم إضافة العسل لها يزيد من قيمتها الغذائية، ويتم تحضيرها بالخطوات التالية: نقوم بإحصار مقدار من الحلبة ونضع في مقدار من الماء. يترك الخليط ليغلي لمدة خمس دقائق. يتم وضع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الحلبة بعد تصفيته. يتم تناول الوصفة لمدة ثلاثة مرات في اليوم للحصول على نتائج مذهلة. وصفة الفول السوداني تلك الوصفة يمكن من خلالها زيادة حوالي 5 كيلو في وقت قياسي، وتحتاج إلى المكونات التالية: سمسم أو حمص. تفاح. لبن. كاكاو. فول سوداني حلبة

. طريقة التحضير توضع كافة المكونات في وعاء الكبة ونفرمهم حتى يتم الحصول على مسحوق ناعم. يحفظ المسحوق في عبوة زجاجية نظيفة وتستخدم مرتين في اليوم. يتم وضع المسحوق في كوب لبن ويغلى على النار ويمكن تحليته بالعسل أقوى وصفة سحرية للتسمين في 3 أيام فقط الكل هينبهر بشكلك.