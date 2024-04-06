جربها ولن تندم .. 3 نصائح خارقة لحرق الدهون العنيدة والحصول على بطن مسطح بسرعة فائقة.

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عدن - ياسمين التهامي - 3 نصائح خارقة لحرق الدهون العنيدة والحصول على بطن مسطح بسرعة فائقة.. جربها ولن تندم

يُعدّ تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الضارّة وممارسة التمارين بانتظام من أفضل الطرق التي تساعد في الحصول على بطن مسطّح.

وفي المقابل من الممكن أن يسرّع عملية حرق الدهون في هذه المنطقة من الجسم، اتباع بعض النصائح المهمة:

1 شدّ المعدة إلى الداخل. فهذا يزيد من مرونة عضلاتها ويحدّ من نمو الدهون عليها. ولذلك من المفيد فعل هذا مرات عدة يومياً.

2 التعرّض لأشعة الشمس. فمن المعروف أن الحصول على الكمية المطلوبة من الفيتامين D يمكن أن يعزز عملية خسارة الوزن وتفتيت الدهون التي تتجمع تحديداً في منطقة البطن. أما في حال عدم التمكّن من ذلك فمن المفيد جداً تناول متمّمات هذا الفيتامين.

3 الحد من الشعور بالتوتر لأنه من أعداء البطن المسطح. فالتوتر يدفع غالباً إلى تناول كمية كبيرة من الطعام. ومن المفيد في هذا السياق أيضاً الحرص على ممارسة التمارين التي تساعد على الاسترخاء.