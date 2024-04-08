عشبة ربانية مهملة نزلت من السماء .. استخدموها بهذا الشكل وخلال 40 دقيقة ستعود إلى سن الـ20حتى لو كنت بعمر الـ70 سنة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �رق الغار هو توابل مهمة جداً في أي مطبخ. في مصر، يُعرف باسم ورق لورا ويُعتبر المسؤول عن إضافة نكهة ورائحة فريدة للأطعمة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدامه كبخور لتنقية الطاقة السلبية في المنزل. والمثير للاهتمام أنه يُمكن استخدامه أيضاً للتخلص من الحشرات المزعجة في فصل الصيف. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يُمكن استخدامه أيضاً للتخلص من دهون البطن وصبغ الشعر الأبيض والتخلص من الشيب . استخدام ورق الغار فيها لعلاج العديد من المشاكل. سنستعرض لكم بعضها في الأسطر التالية. إليكم فوائد ورق الغار! يُمكن تحضير مشروب ورق الغار بسهولة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. يُمكنك إضافة 3 أعواد من القرنفل إلى الماء مع بعض ورق الغار ثم تصفية المشروب وشربه على الريق كل يوم قبل تناول وجبة الإفطار. يُمكنك أيضاً إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى المشروب لزيادة معدل حرق الدهون في الجسم، إذا كانت صحتك تسمح بذلك. طريقة صبغ الشعر باستخدام ورق الغار هي واحدة من الطرق الفعالة والطبيعية لتغطية الشعر الأبيض المتساقط. تعتمد هذه الطريقة على غلي كوب من الماء وإضافة ورق الغار والشاي الأسود. بعد ذلك، يتم تدليك فروة الرأس بالمزيج المحضر وتركه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. وعند انتهاء المدة المحددة، يتم شطف الشعر بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الطريقة لتحقيق تغطية طبيعية للشعر الأبيض وتحسين مظهره بطريقة صحية وآمنة..

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