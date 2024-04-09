شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك ليلة العيد .. تفتيح المناطق الحساسة والبشرة 5 درجات في يومين فقط بدون كريمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبييض الوجه والرقبة والمناطق الحساسة، الكثير من الفتيات أو السيدات يعانون من المشاكل والأضرار الصحية التي تصيب بشرتهن ومنها مشكلة ظهور حبوب الشباب ولون البشرة الغامق، ما يسبب إحراجا كبيرا وإزعاجا مستمرا بالنسبة لهن، لذلك تحرص العديد من الفتيات والسيدات علي البحث علي حلول سهلة وسريعة وعملية تساعدهم في أن يتخلصوا من حبوب الشباب وتفتيح البشرة في وقت قصير، لتبقي بشرتهن دائما بكامل حيويتها وجمالها، ويرجع ذلك لأن البشرة هي أهم علامة للجمال عند الفتيات أوالسيدات بشكل عامماسك تفتيح البشرة والمناطق الحساسة

يتكون الماسك من بقدونس وعسل بالإضافة إلي الخيار،يحضر الماسك عن طريق خلط كمية البقدونس مع الخيار بواسطة الخلاط الكهربي، ثم يضاف ملعقتين من العسل الأبيض للخليط الناتج ، ويتم خلطهم بشكل جيد، ثم يوضع الماسك علي البشرة، ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم يتم شطف الوجه بواسطة الماء الدافئ، وعند استخدام ذلك الماسك لفترة قصيرة ستلاحظين الفرق بسهولة بين وجهك قبل استخدام الماسك وبعد استخدامه.ترطب البشرة بالفازلين

وهو مادة تضفي بريقا ونعومة للجلد، وتعمل على وقايته من آثار البرد القارص أو الحر الشديد، ويحمي البشرة من الجفاف والتشقق، والفازلين نوعان، الفازلين الطبيعي والفازلين الصناعي، فالفازلين الطبيعي يمكن استخدامه علي جميع أنحاء الجسم، وأيضا يمكن استخدامه للأطفال، أما الفازلين الصناعي له استخدامات معينة ولا يسمح باستعماله للأطفال.

تفتيح البشرة والمناطق الحساسة

تنتشر مشكلة حب الشباب واسمرار الأماكن الداكنة بشكل شائع وكبير بين الفتيات والسيدات مما يصيبهن بالإحباط، وتؤدي حبوب الشباب إلي إلي أن تظهر البشرة بشكل غير لطيف، زيادة علي ذلك تعمل علي زيادة حساسية البشرة وعدم قدرتها علي المقاومة وجعلها تتعرض بشكل سريع للعديد من الأضرار الصحية، ويعد زيادة الإفرازات الدهنية للبشرة وتراكم الأتربة أو تعريض البشرة لأشعة الشمس الضارة لفترات كبيرة كل هذا يساعد في ظهور حب الشباب بشكل كبير.تبيض الوجه والرقبة

تظهر حبوب الشباب بشكل أساسي بسبب قلة العناية بالبشرة، لذلك للبشرة المصابة بحبوب الشباب عناية خاصة بها، ليتمكن الشخص المصاب من التخلص منها بشكل نهائي وعدم تركها لأي آثار أو ندوب علي الوجه، لذلك ينصح كثيرا من خبراء التجميل واستخدام الخلطات الطبيعية وإتباع الوصفات العلاجية الطبيعية للقضاء علي مشكله حب الشباب بدلا من استخدام العلاجات والمنتجات الكيميائية والتي تسبب أضرارا بالغة وتتسبب في ترك بعض الآثار لحب الشباب علي البشرة..