كنز يكسبك الملايين .. ضاع عمرنا بنرمي ” قشر البطاطس ” في الزبالة من النهارده مستحيل ترميه تاني

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قشر البطاطس؛ فمن المعروف أنه لا غني عنها في أي بيت مصري فهي من الاستخدامات الأساسية في عمل الأكلات كما أنها مثل الشيبسي التى يمكن تناولها مثل وحبة خفيفة ولذلك تستخدمها ربات المنزل دائما، ولكن ما لا يعرفه أحد أن قشر البطاطس كنز لا مثيل له يمكن استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية التى تستخدم للبشرة والشعر والاستفادة من قشر البطاطس بدلا من رميه في الزبالة وسنعرض وصفات قشر البطاطس للشعر. استخدام قشر البطاطس لشعر لامع وصحي قشر البطاطس غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية التي يستفيد منها الشعر ويساعد على معالجة الشعر من التلف أو التساقط وبالتالى الحصول على شعر لامع وقوي.المكونات قشر البطاطس الموجود. كمية صغيرة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام وضع قشر البطاطس مع الماء في الخلاط وتخفق حتى يصبح قشر البطاطس مهروس ويصبح مثل العجينة. وضع الخليط على الشعر وفرك فروة الرأس به. ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة. غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعر. استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع. نصائح إضافية عن قشر البطاطس بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على أفضل نتيجة عند استخدام قشر البطاطس ومنها: من الأفضل استخدام قشر البطاطس الفريش. عند استخدام وصفة البطاطس يمكن إضافة بعض الزيوت المغذية للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وغيرها.أهم فوائد قشر البطاطس للشعر قشر البطاطس له العديد من الفوائد التى تجعله كنز لا يمكن الاستغناء عنه وهذه الفوائد كالتالي: يحمي فروة الرأس من البكتيريا والالتهابات. له دور في التخلص من جفاف الشعر وتساقطه. يغذي بصيلات الشعر بالفيتامينات ويجعلها قوية. يساهم في إطالة الشعر في وقت قليل. من الوصفات الطبيعية الآمنة في.

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