شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة من الخالق سبحانه .. طعام مهمل يخفض مستوى الكوليسترول بدون دواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعمة من الخالق سبحانه .. طعام مهمل يخفض مستوى الكوليسترول بدون دواء

تبحث جميع السيدات عن الأطعمة الصحية، كما تحرص على جمع المكونات الغذائية المفيدة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، الذي ينتشر في الأطعمة المليئة بالدهون والأكلات السريعة.

لذا تقدم «هن» خلال هذا التقرير، بعض الحبوب التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الطعام، وفقًا لما أثبتته الدراسات العلمية التي أكدت بأن جرامات معينة منها تساعد على خفض نسبته في الدم، والتي منها حبوب الخردل الشهيرة أو «المستردة».

حبوب المستردة ودورها في خفض الكوليسترول أثبتت دراسة أجرتها شركة منتجات غذائية شهيرة بجامعة كارديف متروبوليتان في إنجلترا، أن حبوب الخردل أو «المستردة» يمكن أن تكون مفيدة في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بمعدل 10 جرام توضع في الطعام، وأكدت الشركة أن 86% من المشاركين لاحظوا انخفاضًا واضحًا في نسبة الكوليسترول، لديهم على مدار 12 أسبوعا بحسب «مايو كلينك».

كما أكدت أيضًا أن المرضي الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول يمكنهم تناول 10 جرام من الخردل أو «المستردة » يوميا، وفقا لما أكده مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم تكنولوجيا الأغذية.

فوائد أخرى لحبوب المستردة تساعد المستردة على تحقيق مستويات صحية من الجلوكوز في الدم، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينك، إذ يجب أن يكون مستوى السكر في الدم عند الصيام أقل من 100 مليغرام، وذلك ما يمكن أن تفعله حبوب الخردل أيضًا ومساعدة مرضى السكر في مراحلهم الأولى.

تساعد أيضًا تلك الحبوب في الوقاية من مرض السرطان لأنها تحتوي على مركبات مثل الجلوكوزينات والميروسيناز، التي تمنع نمو الخلايا المسببة للسرطان في الجسم، وفقا لدراسة نشرت في Journal Human & Experimental Toxicology وقد تحمي من تأثير المواد السرطانية أيضًا.

كما تساعد على تهدئة النظام العصبي وتخفيف الألم الناتج عن الصداع والإجهاد في أجزاء الجسم المختلفة وتنهي مشاكل الجهاز الهضمي المتمثلة في عسر الهضم، لأنها مليئة بالألياف التي تساعد في سهولة حركة الأمعاء، وفقا لـ«التايم الهندية».