شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة كريم النشا والبقدونس السحري في تبييض الوجه وأزالة تجاعيد البشرة في أقل من أسبوع .. إليك طريقة التحضير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - معجزة كريم النشا والبقدونس السحري في تبييض الوجه وأزالة تجاعيد البشرة في أقل من أسبوع .. إليك طريقة التحضير
مكونات كريم النشا والبقدونس
تجد أن كريم البقدونس هو من الكريمات المميزة في الاستخدام لأنه يعمل بفاعلية وتستفيد منها البشرة، حيث يقوم كريم البقدونس لتفتيح البشرة إعادة لها حيويتها، بيعالج كل مشاكل البشرة من اسمرار الجلد وأثار الحبوب فهو من الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة بشكل آمن وصحي على عكس مستحضرات التجميل التقليدية التي تضر بالبشرة. كريم البقدونس والنشا لتبييض الوجه
المقادير
- حزمة من البقدونس الأخضر.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة صغيرة فارغة.
خطوات تحضير كريم النشا والبقدونس
- نقوم بتقطيع حزمة البقدونس الخضراء بعد غسلها جيدا ونضعها في أناء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي.
- نترك قطع البقدونس في الماء المغلي لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ونغلقه بغطاء محكم.
- نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به قطع البقدونس مع الماء ونضربهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية البقدونس باستخدام مثواه صغيرة بحيث نأخذ الماء التي تم استخرجها من البقدونس.
- نضيف علي ماء البقدونس ملعقة من نشا الذرة و ندمجهم مع بعض على نار هادئة.
- نرفع خليط البقدونس والنشا من علي نار عندما يأخذ قوام متماسك نضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم ملعقة صغيرة من جل الصبار و ندمجهم مع بعض بشكل جيد حتى يتم تجانسهم ويعطي قوام كريمي.
- نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد علي كريم البقدونس ونقلبهم مع بعض.
- نأتي بعلبة صغيرة محكمة الغلق ونضع بها كريم البقدونس للحفظ و نحفظها في الثلاجة لمدة لا تقل عن أسبوع تحت الاستخدام.
- نأخذ من العبوة كل يوم كمية مناسبة ووضعها علي البشرة كاملة أثناء فترة الليل أي نضعها قبل النوم.