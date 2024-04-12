شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حلم كل النساء.. خلطة سحرية هتخليكي فى منتهى الجمال من غير ما تتعبي نفسك وتصرفي كتير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشعر الزائد مشكلة مزعجة تعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات، وذلك لأنها تقلل من نسبة الجمال والأنوثة بشكل كبير، لذلك تحاول الكثيرات منهم التخلص من تلك المشكلة بطريقة آمنة وغير مكلفة، وهو ما لا يتناسب مع عمليات الليزر ومنتجات العناية بالبشرة، لذلك سنقدم لكم خليط الفازلين مع الملح لإزالة الشعر الزائد من الوجه، والذي يمتلك فاعلية كبيرة في التخلص من كل تلك المشاكل.

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الفازلين مع الملح لإزالة الشعر الزائد يساهم ذلك الخليط في التخلص من الشعر الزائد الموجود في الوجه، بطريقة آمنة وغير مكلفة ماديا على عكس الحلول الأخرى، حيث يمكن تحضير تلك الوصفة باستخدام المكونات الآتية: 5 ملاعق من الفازلين الطبي. 2 ملعقة من ملح الطعام. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقة من زيت الزيتون.

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يمكن تحضير خليط الفازلين مع الملح لإزالة الشعر الزائد من خلال القيام بالخطوات الآتية: ضعي الفازلين والملح في وعاء صغير مع التقليب حتى تمتزج المكونات. أضيفي كلا من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو إلى الخليط مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي متجانس. طريقة الاستخدام يستخدم خليط الفازلين مع الملح لإزالة الشعر الزائد عن طريق إتباع التعليمات الآتية: نظفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بالمنشفة. ض

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من الخليط على البشرة. اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. استخدمي منشفة نظيفة للتخلص من الخليط. كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

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وضع الخليط على الجروح أو في حال ظهور أي أعراض للحساسية. ادهشت كل من جربها.. خلطة سحرية هتخليكي فى منتهى الجمال من غير ما تتعبي نفسك وتصرفي كتير.