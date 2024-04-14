شكرا لقرائتكم خبر عن كنز يوجد في مطبخك.. مشروب معجزة يقضي على الكوليسترول الضار ويطهر الكبد وتأثيرات إيجابية للرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشروب معجزة يقضي على الكوليسترول الضار ويطهر الكبد وتأثيرات إيجابية للرجال والنساء (تعرف عليه)

أكدت خبيرة التغذية الروسية لودميلا ميكيتوك أهمية الكاكاو الطبيعي في تجديد شباب البشرة، والتأثير الإيجابي في القدرة الجنسية، إلى جانب فوائد أخرى، وذلك من خلال تصريحات إعلامية قالت فيها: "تركيبة مسحوق الكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن، التي تساهم في تحسين وظيفة العضلات وتساعد المصابين بفقر الدم، وهي توفر كثافة العظام اللازمة للأطفال خلال فترة النمو النشط ولدى الحوامل".

وأضافت: "يساعد الكاكاو في إزالة الكوليسترول الضار وفي تطهير الكبد، وله تأثير إيجابي في الهورمونات الجنسية. ويضمن هذا المنتج الغذائي انقساماً طبيعياً للخلايا ونمو الأنسجة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع السرطان، وتعزز التئام الجروح السريع".

واختتمت ميكيتوك كلامها مؤكدةً: "ويساعد وجود الفينولات والبروسيانيدينات في تجدّد البشرة، لأنها تربط جزيئات الكولاجين وتوفر مرونة لجلد الإنسان. كما يحمي الميلانين الجلد من أضرار أشعة الشمس، ويساعد النياسين (حمض النيكوتينيك) في تحسين حالة الشعر. وأثبت العلماء الإسبان فوائد الكاكاو في كبح تليف الكبد".