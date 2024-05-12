"سرّ طعام بسيط يحدث ثورة في قدرات عقلك وإبداعك بسرعة خيالية، تعرف عليه الآن!"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوية المخ وتعزيز الذاكرة: 15 نوعًا من الأطعمة المفيدة 1. السمك الدهني يحتوي السمك الدهني مثل السلمون والتونة على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعزز صحة المخ وتحسن الذاكرة. ينصح بتناول السمك الدهني مرتين في الأسبوع.

2. البيض البيض غني بالكولين، وهو مركب يساهم في تحسين

وظائف الذاكرة والتركيز. قشرة البيض تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية.

3. الماء شرب كمية كافية من الماء يحافظ على ترطيب المخ ويحسن الذاكرة والتركيز.

4. زيت الزيتون زيت الزيتون هو من العناصر الغذائية المفيدة والغنية بالبوليفينولات، وهي مضادات للأكسدة تحمي المخ من الأمراض.

5. زيت جوز الهند زيت جوز الهند يعزز من قدرة المخ على استهلاك الطاقة بداخله ويقلل من أضرار الجذور الحرة. كما أنه يمد الجسم بالدهون المشبعة التي تساعد خلايا غشاء المخ على القيام بمهامها.

6. الأفوكادو الأفوكادو تحتوي على فيتامين "K" والفولات التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ.

7. سمك السالمون سمك السالمون هو مصدر طبيعي للأوميغا-3 التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على صحة خلايا المخ. فهو من أفضل الأطعمة التي تقوي و"تشحن" المخ.

8. التوت البري التوت البري غني بمضادات الأكسدة المفيدة للمخ، كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات ويحمي المخ من التلف الذي يصاحب التقدم في العمر.

9. الكركم الكركم يقوم بدور "المفعّل" للجزء الخاص من حمضنا النووي المسؤول عن مقاومة الالتهابات. فهو من التوابل المفيدة جدا لصحة المخ والذاكرة.

10. البيض البيض من العناصر الغذائية الأساسية لدعم الدور الذي تقوم به الناقلات العصبية بالمخ. كما أنه يحتوي على الكوليستيرول المفيد لخلايا غشاء المخ، ويوفر مضادات الأكسدة التي تحمي المخ.

11. الهندباء الهندباء هي من النباتات الغنية بالألياف والتي تساعد في نمو البكتيريا المفيدة الداعمة للمخ، كما أنها من الأطعمة التي تعزز من قوة المخ بشكل عام.

12. الجوز (عين الجمل) الجوز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ بشكل كبير وفعال، فهو غني بفيتامين "E" والأوميغا-3 والنحاس والمنغنيز والألياف المفيدة لصحة المخ.

13. الهليون (أسباراغوس) الهليون غني بالألياف المفيدة لصحة المخ، كما أنه غني بمضادات الالتهابات والفولات.

14. البروكلي البروكلي من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقية الجسم من السموم وتقلل من الالتهابات وتسيطر على التلف الذي تحدثه الجذور الحرة. فالبروكلي من أفضل الأطعمة التي "تشحن" المخ وتقيه من التلف.

15. السبانخ السبانخ غنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين "K" والفولات واللوتين التي تقوي المخ وتحميه من ضرر الجذور الحرة. معجزة "ربانية" طعام بسيط يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير. احرص عليه!.