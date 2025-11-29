شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النظافة والتحسين يختتم دورة تدريبية في التخطيط والتقييم الميداني بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

الغيضة – لميس الأصبحي

اختُتمت بمحافظة المهرة الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "اكتساب مهارات تخطيط العمل وأساليب التقييم والمتابعة والإحصاء الميداني" والتي نظمها صندوق النظافة والتحسين بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف الألمانية استمرت لمدة أربعة أيام في قاعة ديوان المحافظة.

شهدت الدورة التي قدّمها المدرب حسين عبدالرحمن غداف تفاعلا إيجابيا من المشاركين التي تضمّنت جلسات تدريبية مزجت بين الجانب النظري والتطبيق العملي وأتاحت الفرصة للمشاركين لإعداد مشاريع ميدانية قابلة للتنفيذ على مستوى مديريات المحافظة بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام البرنامج التدريبي ألقى المهندس عوض قويزان وكيل المحافظة للشؤون الفنية كلمة أكد فيها أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز قدراتهم في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم الميداني.

من جهته عبر الأستاذ محمد أحمد بن عوشن مدير عام صندوق النظافة والتحسين عن شكره للداعمين

ومدرب الدورة التدريبية على جهودهم في إنجاح البرنامج التدريبي

وللمشاركين على التزامهم وتفاعلهم مشيرا إلى حرص الصندوق على تبني البرامج الهادفة لبناء القدرات وتحقيق أثر ملموس في الواقع العملي.

شهد ختام الدورة تكريم المشاركين بشهادات تقديرية تقديرا لجديتهم وما قدموه من تطبيقات عملية ومشاريع ميدانية خلال أيام التدريب وقدم المشاركون درعا تكريميا لمدير عام الصندوق تقديرا لجهوده في إنجاح البرنامج كما عبروا عن شكرهم لمنسق منتدى التنمية السياسية الأستاذ صامد رعفيت على جهوده في التنسيق والدعم.

وتأتي هذه الدورة ضمن التوجهات الهادفة إلى دعم التنمية المحلية والارتقاء بالأداء المؤسسي في محافظة المهرة.