شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون تناقش قضية المرأة والمساواة والتحرر فى فيلم "Poor Things" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة العالمية إيما ستون عرض فيلمها الجديد "Poor Things" للمخرج يورجوس لانتيموس، وقصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو بالمناسبة فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة شابة تمت إعادتها إلى الحياة على يد عالم مشهور يدعى الدكتور جودوين باكتر، الذي قام بدوره ويليم دافو.

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessingtonوسوزي بيمبا في دور Toinetteوجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا .

عرض الفيلم "Poor Things"، لأول مرة أول أمس في مهرجان البندقية السينمائي ونال إعجابًا كبيرًا، وتصفيق حار، ولم يحضر غير مخرج الفيلم وتغيب كل نجومه بسبب إضراب SAG-AFTRA، ومشى مخرج الفيلم لاسيموس على السجادة بمفرده، وتلقى ترحيبا حارا حتى قبل أن يبدأ الفيلم عندما جلس في مقعده.



Poor Things



Poor Things



Poor Things



Poor Things



Poor Things



Poor Things