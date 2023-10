شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تتنافس على الأسد الذهبى فى مهرجان فينيسيا بدورته الـ 80.. أبرزها BASTARDEN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى منذ يوم 30 أغسطس الماضى، على أن تستمر إلى يوم 9 سبتمبر الجارى، وهذه القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة على جائزة الأسد الذهبي في الدورة الـ 80 من المهرجان.



بوستر مهرجان فينسيا السينمائى الدولى

" BASTARDEN " للمخرج نيكولاي أرسيل، بطولة مادس ميكلسن (الدنمارك).

" DOGMAN " للمخرج لوك بيسون، مع كاليب لاندري جونز (فرنسا).

" THE BEAST" لبرتراند بونيلو، مع ليا سيدو وجورج ماكاي (فرنسا/كندا).

"HORS-SAISON" لستيفان بريز مع غيوم كانيه، ألبا روهرواشر (فرنسا)

" ENEA" للمخرج بيترو كاستيليتو مع بيترو كاستيليتو، وجورجيو كوارزو جواراسيو (إيطاليا)

" MAESTRO" لـ برادلي كوبر، مع كاري موليجان، مات بومر، مايا هوك، سارة سيلفرمان (الولايات المتحدة الأمريكية)

PRISCILLA من إخراج صوفيا كوبولا مع كايلي سبايني وجاكوب إلوردي (الولايات المتحدة الأمريكية/إيطاليا)

"FINALMENTE L’ALBA" للمخرج سافيريو كوستانزو مع ليلي جيمس وريبيكا أنتوناتشي (إيطاليا)

" COMANDANTE" لإدواردو دي أنجيليس مع بييرفرانشيسكو فافينو (إيطاليا)

"LUBO" للمخرج جورجيو ديريتي مع فرانز روجوفسكي (إيطاليا، سويسرا).

" ORIGIN" من تأليف آفا دوفيرناي مع أونجانو إليس تايلور وجون بيرنثال (الولايات المتحدة الأمريكية)

" THE KILLER" من إخراج ديفيد فينشر ومايكل فاسبندر وتيلدا سوينتون (الولايات المتحدة الأمريكية)

" MEMORY " لميشيل فرانكو مع جيسيكا تشاستين وبيتر سارسجارد (المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية).

" IO CAPITANO" للمخرج ماتيو جاروني مع سيدو سار ومصطفى فال (إيطاليا/بلجيكا)

" EVIL DOES NOT EXIST" إخراج ريوسوكي هاماجوتشي مع هيتوشي أوميكا، ريو نيشيكاوا، ريوجي كوساكا (اليابان).

" GREEN BORDER" للمخرج أنيسكا هولاند مع جلال الطويل وماجا أوستازيفسكا (بولندا/فرنسا/جمهورية التشيك/بلجيكا).

" THE THEORY OF EVERYTHING" بقلم تيم كروجر مع جان بولو وأوليفيا روس (ألمانيا/النمسا/سويسرا)

" POOR THINGS" ليورجوس لانثيموس مع إيما ستون، مارك روفالو، ويليم دافو (بريطانيا).

" EL CONDE" لبابلو لارين مع خايمي فاديل (تشيلي)

" FERRARI" لمايكل مان مع آدم درايفر، بينيلوبي كروز (الولايات المتحدة الأمريكية)

" ADAGIO" لستيفانو سوليما مع بييرفرانشيسكو فافينو وتوني سيرفيلو (إيطاليا)

" KOBIETA Z" بقلم مالجورزاتا سزوموفسكا وميكال إنجليرت مع مالجورزاتا هاجوسكا-كرزيسزتوفيك وجوانا كوليج (بولندا / السويد)

"HOLLY " للمخرج فين تروش مع كاتالينا جيرارتس وفيليكس هيرمانز (بلجيكا/هولندا/لوكسمبورغ/فرنسا)