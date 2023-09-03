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شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تتنافس على الأسد الذهبى فى مهرجان فينيسيا بدورته الـ 80.. أبرزها BASTARDEN والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى منذ يوم 30 أغسطس الماضى، على أن تستمر إلى يوم 9 سبتمبر الجارى، وهذه القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة على جائزة الأسد الذهبي في الدورة الـ 80 من المهرجان.
بوستر مهرجان فينسيا السينمائى الدولى
" BASTARDEN " للمخرج نيكولاي أرسيل، بطولة مادس ميكلسن (الدنمارك).
" DOGMAN " للمخرج لوك بيسون، مع كاليب لاندري جونز (فرنسا).
" THE BEAST" لبرتراند بونيلو، مع ليا سيدو وجورج ماكاي (فرنسا/كندا).
"HORS-SAISON" لستيفان بريز مع غيوم كانيه، ألبا روهرواشر (فرنسا)
" ENEA" للمخرج بيترو كاستيليتو مع بيترو كاستيليتو، وجورجيو كوارزو جواراسيو (إيطاليا)
" MAESTRO" لـ برادلي كوبر، مع كاري موليجان، مات بومر، مايا هوك، سارة سيلفرمان (الولايات المتحدة الأمريكية)
PRISCILLA من إخراج صوفيا كوبولا مع كايلي سبايني وجاكوب إلوردي (الولايات المتحدة الأمريكية/إيطاليا)
"FINALMENTE L’ALBA" للمخرج سافيريو كوستانزو مع ليلي جيمس وريبيكا أنتوناتشي (إيطاليا)
" COMANDANTE" لإدواردو دي أنجيليس مع بييرفرانشيسكو فافينو (إيطاليا)
"LUBO" للمخرج جورجيو ديريتي مع فرانز روجوفسكي (إيطاليا، سويسرا).
" ORIGIN" من تأليف آفا دوفيرناي مع أونجانو إليس تايلور وجون بيرنثال (الولايات المتحدة الأمريكية)
" THE KILLER" من إخراج ديفيد فينشر ومايكل فاسبندر وتيلدا سوينتون (الولايات المتحدة الأمريكية)
" MEMORY " لميشيل فرانكو مع جيسيكا تشاستين وبيتر سارسجارد (المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية).
" IO CAPITANO" للمخرج ماتيو جاروني مع سيدو سار ومصطفى فال (إيطاليا/بلجيكا)
" EVIL DOES NOT EXIST" إخراج ريوسوكي هاماجوتشي مع هيتوشي أوميكا، ريو نيشيكاوا، ريوجي كوساكا (اليابان).
" GREEN BORDER" للمخرج أنيسكا هولاند مع جلال الطويل وماجا أوستازيفسكا (بولندا/فرنسا/جمهورية التشيك/بلجيكا).
" THE THEORY OF EVERYTHING" بقلم تيم كروجر مع جان بولو وأوليفيا روس (ألمانيا/النمسا/سويسرا)
" POOR THINGS" ليورجوس لانثيموس مع إيما ستون، مارك روفالو، ويليم دافو (بريطانيا).
" EL CONDE" لبابلو لارين مع خايمي فاديل (تشيلي)
" FERRARI" لمايكل مان مع آدم درايفر، بينيلوبي كروز (الولايات المتحدة الأمريكية)
" ADAGIO" لستيفانو سوليما مع بييرفرانشيسكو فافينو وتوني سيرفيلو (إيطاليا)
" KOBIETA Z" بقلم مالجورزاتا سزوموفسكا وميكال إنجليرت مع مالجورزاتا هاجوسكا-كرزيسزتوفيك وجوانا كوليج (بولندا / السويد)
"HOLLY " للمخرج فين تروش مع كاتالينا جيرارتس وفيليكس هيرمانز (بلجيكا/هولندا/لوكسمبورغ/فرنسا)
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