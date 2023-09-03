شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تكرم الفنان وليد توفيق.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدًا الإثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريمًا وتقديرًا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفًا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

ومن المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصرى وعربي قدم مشوارًا ساميًا علي المستوي الفني والأخلاقي.

أعرب النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".