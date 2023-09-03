شكرا لقرائتكم خبر عن منع سارة زكريا من الغناء فى مصر وتغريم ياسر الحريرى 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، اليوم الأحد، وذلك بعد تجاوزها فى إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا بعد الانتهاء من التحقيقات وجاءت القرارات كالآتى:

أولاً: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيًا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثًا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل وصرح بذلك المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.