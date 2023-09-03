شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يبدأ حفله الموسيقى بـ"بدر" فى مهرجان القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الموسيقار هشام خرما فقرته الموسيقية ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، والمقام بمسرح محكي القلعة، بمقطوعة موسيقية بعنوان "بدر".

وكان الموسيقار هشام خرما، قال: "أنه مبسوط ومتحمس بالمشاركة في حفل مهرجان القلعة الذى يحييه اليوم ويحمل عددًا من المفاجآت، معربًا عن سعادته بالعزف في مكان عريق وعظيم بحجم القلعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": فرصة حلوة أرى جمهورا كبيرا في مكان يحمل تاريخا عظيما، وأوعد جمهورى بتقديم نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة ما بين الهادى والإيقاع السريع والغربى.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد الثانية لى في مهرجان القلعة الذى يضم مجموعة كبيرة من المطربين في مصر والوطن العربى، وأفتخر بالغناء في هذا المهرجان العظيم.

وقال هشام: شاركت مؤخرًا في المهرجان الصيفى في الأوبرا والإسكندرية والحمد لله استمتعت بكم الجمهور الذى تواجد وحرص على حضور الحفل، وأشعر أنه متعطش للموسيقى وعاوزين يسمعوا حاجة جديدة، مشيرًا إلى أن فكرة إذاعة الحفلة على قناة الحياة حدث كبير ويعطى فرصة لمشاهدة الحفل بأنحاء مصر والوطن العربى.

فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف الى تقديم ألوان ابداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول".

وأوضح الدكتور خالد داغر: "أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور، وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني