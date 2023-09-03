نقابة المهن الموسيقية تُكرم وليد توفيق تقديراً لمشواره الفني

القاهرة - الخليج 365
ينظم مجلس نقانة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل،غدا الاثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة بوسط البلد .
وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.
وأوضح أنه من المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيراَ إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشوارًا ساميًا على المستوي الفني والأخلاقي.
وليد توفيق يستعيد أشهر أعماله في مهرجان القلعة
بحضور جماهيرى ضخم، خلال مشاركته الأولى بالمهرجان القلعة استعاد الفنان اللبنانى وليد توفيق، أمس السبت، ذكريات اعماله الجماهيرية التي حققت شهرة واسعة في مصر والوطن العربى وتغنى بـ محلاها السمرا، سنه وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبى، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، ياعسل، أبوكى مين، ايه العظمة، انزل ياجميل، دقة قلبى الميال، بهية، بحبك يا لبنان وعشقك عذاب.
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